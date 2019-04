Johnny Depp pierde la cabeza por esta rusa 35 años más joven que él

El actor, cuyo aspecto deja mucho que desear en los últimos tiempos, ha reencontrado el amor junto a una bailarina llamada Polina Glen, y tienen pensado casarse. Depp está divorciado de Amber Head, con quien sigue litigando en los juzgados.

Johnny Depp, a sus 55 años muy vividos, se ha prendado de Polina Glen, una joven rusa extraordinariamente atractiva.

El pirata del Caribe, miembro de la banda The Hollywood Vampires, fue fotografiado con una joven desconocida en mayo de 2018 cuando paseaba por Moscú. Y parece ser que era Polina.

El actor y la bailarina se conocieron en Londres el pasado año y desde entonces no se han separado. Polina nació en San Petesburgo, y no solo es bailarina, también es coreógrafa.

Le gustan las poses sexys, los bikinis ochenteros y las poses a lo Lolita. Tiene un cuerpo escultural que recuerda mucho al de la ex esposa de su novio, Amber Head.

Johnny y Amber libran una terrible batalla legal en los tribunales después de que el pasado año ella le acusara de maltratarla físicamene. El actor le reclama cincuenta millones de euros por injurias y calumnias.

En unas transcripciones de unas cintas publicadas por People de origen judicial, Amber calificaba a Johnny como un auténtico "monstruo" cuando se encuentra bajo los efectos del consumo de las drogas y el alcohol.

Estas son algunas de las frases, y no las más fuertes que ha pronunciado sobre su comportamiento: "Me lanzó una garrafa, esparció las cosas de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró por la casa".

También afirma que Johnny volvió a practicar la puntería con su cuerpo a miles de metros de altura. Le arrojó objetos en un avión mientras la acusaba delante de todo el pasaje de ponerle los cuernos con el actor James Franco.

Del actor, que ya dio vida a un malvado draculín en Dark Shadows, a las ordenes de Tim Burton, se podría decir que vampiriza la juventud de sus parejas. Tras su controvertida ruptura con Amber Heard cayó en picado físicamente.

Es presumible que junto a esta rusa de mirada lánguida y poses atrevidas recupere de nuevo la juventud perdida, que no la sensatez. Su anterior matrimonio solo duró quince meses.

Polina vive en Los Angeles, donde acude diariamente a una academia de danza. Según asegura una fuente cercana a la pareja: "Ella es muy discreta. Va a dar clase y vuelve a casa sin que nadie sepa que está viviendo en Sunset Boulev (la mansión de la cual es propietario el actor)".

Añaden que una de las cosas que le podría haber fascinado a Johnny de Polina es el absoluto desinterés del actor por su condición de estrella. Ni siquiera sabía quién es, y sostienen que "no quiere nada de él". La fortuna de Depp , tras haber dilapidado 650 millones de dólares con la ayuda de unos administradores nefastos, se estima en "sólo" 200 millones.