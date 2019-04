Toni Cantó podría haberse ahorrado impuestos por cobrar sus trabajos a través de una sociedad

Toni Cantó, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat valenciana, está en el punto de mira. Una información surgida en las últimas horas apunta a que el político podría haber cobrado sus trabajos como actor a través de una sociedad entre 2002 y 2004, lo que le habría llevado a ahorrarse unos 15.000 euros.

Según cuenta eldiario.es, Cantó montó la sociedad Detle Producciones SL, cuyo objeto social era actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, para cobrar sus trabajos como actor y presentador entre 2002 y 2004. De esta manera, el político tuvo que abonar el 30% de impuesto de sociedades.

Lea también - Toni Cantó vuelve a los escenarios: En Cataluña es complicado trabajar en español

Sin embargo -y aquí viene el problema-, Detle Producciones SL no tenía estructura ni medios humanos y materiales para el desarrollo de la actividad, como marca la ley, por lo que Cantó no podría haberse sometido al impuesto de sociedades. En su lugar, el político de C's debería haber facturado a través del IRPF como rendimientos del trabajo, lo que le hubiera supuesto una tributación de casi el 45%.

Si lo traducimos a números, someterse al impuesto de sociedades y no al IRPF le supuso al candidato de Ciudadanos un ahorro cercano a los 15.000 euros, siempre según eldiario.es.

El propio Cantó ha salido al paso de la información para defender la legalidad de su actuación y asegurar que está "muy tranquilo": "He tenido una empresa porque necesitaba contratar trabajadores y realizar gran parte de mis actividades y no he recibido nunca el más mínimo reproche de Hacienda nunca, en mi vida", ha declarado este jueves.