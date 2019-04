Isabel Díaz Ayuso y Ángel Garrido, del amor al odio: mucho más que enemigos

Tras la sorprendente marcha del ex presidente de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos, la candidata del PP a presidirla, Isabel Díaz Ayuso, periodista de 40 años, no ha tardado en arremeter contra su ya ex compañero y ex jefe, Ángel Garrido, que ha cambiado el número 4 de la lista del PP en las elecciones europeas por el 13 en la candidatura del partido naranja en Madrid que encabeza Aguado. Pero si hoy se intercambian pullas, un día fueron jefe y número dos, y se llevaban muy bien a pesar de que ya por entonces el vallecano era un hincha desatado del Atlético de Madrid mientras que Ayuso presumía de ser del Real Madrid.

Amiga de Pablo Casado desde que eran universitarios, Ayuso fue viceconsejera y por tanto número 2 del propio Ángel Garrido, en el Gobierno de Cristina Cifuentes, pero también es la persona que el PP puso en la silla de Garrido después de apartarle de la candidatura a la presidencia de la CAM para poner a la que fuera su subordinada.

A Isabel Díaz Ayuso no le importó que años atrás Garrido la nombrara su mano derecha, pero la candidata no tardó en descalificarle tras conocer su deserción. Dicen que esperaba que con esa marcha "se haya acabado el mercadillo de segunda mano de políticos".

Por su parte, Ángel Garrido, ex presidente de la Comunidad de Madrid, tras su fichaje por Ciudadanos como número 13 de la lista electoral al 26-M ha contestado a la candidata Díaz Ayuso y ha dicho que "allá ella con sus declaraciones que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales". Así lo ha expresado Garrido en una en una entrevista con Onda Madrid después de que la candidata popular señalara en un mitin en Boadilla del Monto que Ciudadanos es "el partido de los tránsfugas, de las veletas y de los pucherazos", dijo. "Yo no haría ese tipo de comentarios de un ex compañero de partido pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales", replicó entonces Garrido.

No siempre se llevaron a tan mal Ayuso y Garrido. Cuentan algunos de los compañeros que trabajaron con ellos cuando compartieron gobierno con Cifuentes que llegaron a ser uña y carne a pesar de la diferencia de edad que les separa: 15 años.

No es de extrañar por otra parte que un consejero y su viceconsejera congenien. Pero las fuentes consultadas afirman que durante el tiempo que trabajaron codo con codo junto a Cifuentes "incluso quedan a a tomar algo cuando el trabajo se lo permitía". Compañeros suyos de aquella época corroboran que así era y que les vieron en una ocasión pasándolo bien fuera del estricto ámbito laboral.

Ángel Garrido está divorciado hace años de Ana María González Martín, malagueña de 51 años y madre de los tres hijos del político: Gonzalo, David y Sara, de entre 19 y 12 años. El mayor estudia en Estados Unidos. Dicen personas cercanas al flamante fichaje de Ciudadanos que la situación familiar no ha influido en su decisión de quedarse en Madrid puesto que podía regresar de Bruselas a menudo para ver a su familia.

Respecto de Isabel Díaz Ayuso, ya contamos que la candidata que ayer se enzarzó contra el que fuera su jefe tiene su corazón muy lejos de la comunidad que pretende gobernar y que la vio nacer hace 40 años. Su otro amor (aparte del amor político por Pablo Casado) es un ex peluquero y estilista, ahora experto en comunicación y marketing, que vive y trabaja entre España y Panamá.

Hasta hace poco, Ayuso y su pareja vivían como mejor podían separados por los 8.000 kilómetros que ditancia Madrid de América Central. Mensajes deliciosos, en sus redes sociales dan cuenta de cómo se echaban de menos la candidata de Pablo Casado para presidir Madrid y Jairo Alonso. Pero también se escapan y se ven cuando pueden, aunque para ello tengan que coger aviones y cruzar océanos.

En Halloween, por ejemplo vivieron su propio otoño en Nueva York. "El momento ideal es este. El momento ideal es contigo", dice la candidata más romántica del panorama político español. El peluquero está a la altura: "Te amo, Isabel, la persona más increíble que existe en el mundo! Gracias mi vida, ya lo celebraremos cuando nos veamos. Te quiero y cada día más".

El pasteleo de estos enamoradosa no acaba ahí. El novio alaba a su amada mujer siempre que puede y lo hace a los cuatro vientos para que todos posamos comprobar cuánto se quieren. "Hoy Facebook me recuerda que tengo la suerte de estar con la persona más maravillosa del mundo. Isabel, te quiero", reza una de sus notas.

Isabel Díaz Ayuso es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha aparcado de momento sus estudios de doctorado en Comunicación Política. Ex portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, ex viceconsejera de Presidencia y Justicia (con Garrido de consejero), ahora es candidata a suceder a Ángel Garrido y a Cifuentes, su antiguos jefes y amigos.