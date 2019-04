Ana Rosa Quintana, operada para extirparle una mancha en la cara

La presentadora Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a pasar por quirófano esta semana y el motivo, que había permanecido oculto, se ha hecho público este jueves: tenía una mancha en la cara que debía ser extirpada.

Así lo ha confirmado un miembro de la productora del programa a El Español: "Le ha salido una mancha en la piel y ha tenido que quitársela". La productora y la propia Ana Rosa pretendían mantenerlo en privado pero los internautas no dejan pasar ni una y fueron los primeros en darse cuenta de que la reina de las mañanas había vuelto de la Semana Santa con una tirita encima del labio. "¿Qué tiene Ana Rosa en la cara?", se preguntaban.

Y es que Ana Rosa Quintana, que lleva 14 años ininterrumpidos en antena con su magacín de Mediaset, no quiso quedarse en casa a pesar de la intervención. Tan sólo se ha ausentado del trabajo en dos ocasiones: una de ellas por una gastroenteritis ("No me podía levantar de la taza", dijo ella al día siguiente) y otra para revisar unas obras en su casa. De hecho, el pasado mes de octubre confesó que había tenido un tumor en una mama del que nada se sabía, pues ni la operación ni el tratamiento posterior (radioterapia) la alejaron de las cámaras.