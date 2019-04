El nieto de Isabel II, pillado al volante con sólo 11 años

Se llama Jacob, es el segundo hijo del príncipe Eduardo, nieto de Isabel II de Inglaterra, y acaba de protagonizar la última polémica de la Casa Real británica: ha sido descubierto al volante de un Land Rover a sus 11 años.

El vizconde de Severn ha heredado la pasión de sus abuelos por el motor y no ha esperado la edad legal para ponerse al volante de uno de ellos. De hecho, los tabloides destacan que Jacob se mostró muy seguro al mando del todoterreno, signo de que no era la primera vez que lo cogía. Dos apuntes: el niño iba acompañado por su madre y recorría los terrenos de la familia Windsor, donde no supone un riesgo para terceros (o eso suponen).

A pesar de las circunstancias, la afición del joven royal y la permisividad de sus padres y abuelos han levantado ampollas, así como la última 'aventura' del duque de Edimburgo, que también ha sido visto recorriendo los terrenos reales tras haber renunciado a su carnet después de haber provocado un accidente a sus 97 años, en el que una mujer resultó herida.