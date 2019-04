Fran Rivera: "Pedro Sánchez le está dando voz otra vez a ETA"

Fran Rivera ha lanzado un fuerte ataque contra Pedro Sánchez de cara a las Elecciones Generales que se celebrarán este próximo domingo. El torero ha acusado al líder del PSOE de mentir con temas como "el independentismo" y "con los partidos radicales que quieren romper España", al tiempo que ha asegurado que "le está dando voz otra vez a ETA".

El diestro ha concedido una entrevista a El Huffington Post en la que ha dado sus impresiones tras los debates de los cuatro candidatos a la presidencia: "¿De verdad se creen las cosas que dicen? Creo que ni ellos mismos se las creen", comenzaba diciendo Fran, que a continuación pasaba a cargar contra Sánchez: "Un político se permite el lujo de mentirnos a la cara como nos miente por ejemplo, y aquí sí me voy a mojar, Pedro Sánchez, nuestro presidente, que miente de la manera que miente. Cómo miente y cómo dice 'no, eso lo dije, pero no era presidente'".

El diestro seguía con su ataque al presidente del Gobierno: "Un hombre tiene una palabra y la tiene que llevar hasta el final, con unas consecuencias. Es lo que votamos. Esto de 'no, ahora soy presidente y donde dije digo, digo Diego', ¿eso qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende? A mí me han enseñado a ser de otra manera", declaraba el diestro.

"Ver cómo miente con temas tan delicados, con el independentismo, con los partidos radicales que quieren romper España, cómo le está dando voz otra vez a ETA... Lo que no acabo de entender es cómo los miembros del PSOE, con la gente tan válida que hay en el partido, han permitido a este señor estar ahí. No lo entiendo, este hombre con esta demagogia...", alegaba.

El torero se ha lamentado del poco tiempo que le han dedicado al mundo taurino en los debates: "Me habría gustado que le hubieran dado tiempo al toro, pero bueno, creo que las posiciones son muy claras en ese sentido: hay unos partidos que están radicalmente en contra del toreo, y además fuera de toda razón, y hay otros partidos que lo están apoyando. En ese sentido están bastante bien posicionados cada uno".

Lea también - Fran Rivera, ex torero y defensor de las armas: "He recibido ofertas de dos partidos políticos para las próximas elecciones"

En este punto, el marido de Lourdes Montes ha mostrado su apoyo a PP y VOX, los partidos que defienden la tauromaquia: "Hay partidos que son los que están poniendo sosiego y tranquilidad, están poniendo las cosas en su sitio y están poniendo sentido común, que son PP y Vox. Son los dos partidos que claramente la defienden. No creo que haya que defender la tauromaquia, pero visto lo visto sí hay que humanizarla y poner cara. Realmente estamos siendo perseguidos, parece que somos proscritos, es una barbaridad. Estos dos partidos claramente se han posicionado a favor del respeto a la tauromaquia", ha señalado el diestro, que ya tiene decidido su voto, pero prefiere no decirlo.

A Pacma, por contra, no le tiene tanta simpatía: "Se miente muchísimo y es muy peligroso. Todo lo que está haciendo la gente de PACMA diciendo que si acaricias a un toro... puede tener una consecuencia, que cualquiera que lo crea lo haga. Es como si me meto en una piscina con un tiburón blanco. Y luego se miente sobre cómo vive el toro, se miente sobre cómo se desarrolla la corrida y la lidia, la crianza... se dicen tantas barbaridades y tantas cosas. En el momento que mienten pierden la razón", ha explicado.