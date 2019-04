Letizia planta cara al mal tiempo rescatando un vestido floral en el Palacio Real

Si este martes Letizia optó por mimetizarse con la lluvia y las nubes con un look de corte New Look en tonos grises firmado por Carolina Herrera, este miércoles le ha plantado cara al frío con un vestido de flores muy primaveral de la misma diseñadora.

Se trata del modelo que estrenó en su última visita de Estado a Londres, el 13 de marzo, cuando inauguró junto al príncipe Carlos una exposición en la National Gallery. Es un diseño de Carolina Herrera satinado de manga francesa, cuello redondo y corte midi con cuerpo ceñido que remarca la figura y contrasta con el vuelo de la falda.

Lea también: Letizia copia el estilo de Mary de Dinamarca y Máxima de Holanda desempolvando su abrigo más royal

El vestido destaca por un elegante estampando de flores en tonos marino y coral sobre un verde botella que Letizia ha combinado con unos stilettos azules de terciopelo, en el mismo tono que la cartera de mano.

Los Reyes Felipe y Letizia han ofrecido un almuerzo en el Palacio Real de Madrid a una representación del mundo de las letras con ocasión de la entrega del Premio de Literatura Castellana Miguel de Cervantes 2018, rindiendo homenaje a la galardonada de esta edición, la escritora uruguaya Ida Vitale. Entre los invitados, el siempre elegante Mario Vargas Llosa, esta vez sin Isabel Preysler.