Cristina visitó dos veces la cárcel y Elena la lió en Murcia: así fue la Semana Santa de las infantas

Mientras todas las miradas se centraban en Palma, su catedral y la misa de Pascua que reunió a la reina Letizia y doña Sofía un año después de su rifirrafe, el resto de la familia real disfrutó de las vacaciones desde un segundo plano. Por un lado, la infanta Cristina se mantuvo cerca de Ávila y visitó a su marido, Iñaki Urdangarin, en la cárcel de Brieva hasta en dos ocasiones, mientras que su hermana, la infanta Elena, viajó a Murcia y la lió parda.

Según desvela este miércoles Pilar Eyre, la hija mayor de los eméritos pasó la Semana Santa entre Sevilla y Murcia, donde se trasladó tras protagonizar un enfrentamiento con unos periodistas en la estación de la ciudad hispalense. En la ciudad mediterránea mostró un carácter mucho más afable pero no se libró de la polémica: la infanta Elena visitó la iglesia Nuestro Padre Jesús y recibió un trato de favor que indignó al resto de los fieles. "Con la iglesia abarrotada, se saltó la cola con su nutrida corte, encabezada por el alcalde, el sacerdote y numerosa seguridad", ha escrito la periodista.

Y eso no es todo. Según un feligrés, la infanta Elena no iba adecuadamente vestida para la ocasión: "Iba como para ir al mercado, con una chaqueta informal, pantalones feos... Parecía que no se hubiera peinado y con una especie de bolsa de la compra en la mano".

Lejos de la expectación que levantó Elena en Murcia, Cristina pasó desapercibida. La infanta y sus hijos Juan e Irene aterrizaron en Madrid unos días antes de comenzar oficialmente la Semana Santa y lo hicieron de forma discreta y muy sonrientes. Hasta el momento no se sabe dónde se alojaron, pero sí que visitaron hasta en dos ocasiones la cárcel de Brieva en la que cumple condena Iñaki Urdangarin.