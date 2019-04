Hablamos con Isabel Pantoja antes de quedarse incomunicada: "No os olvidéis de mí"

Horas antes de volar a Honduras para participar en Supervivientes, Isabel Pantoja grabó un mensaje para todos sus amigos y fans que ha emitido este martes a través de las redes sociales: "Muchas gracias a todos por vuestros ánimos y muestras de cariño. Os quiero".

Visiblemente emocionada, Isabel Pantoja se despedía así de los suyos: "Mi querida familia, amigos y fans, son las últimas horas en las que voy a estar en España, antes de embarcar mañana en esta aventura que tanto he deseado desde hace muchísimo tiempo, Supervivientes. Espero no defraudaros, intentaré hacerlo lo mejor posible, todo para mí es nuevo y os pido de corazón que me apoyéis. Es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar", ha dicho.

"Dios mío de mi vida. Estoy haciendo la maleta, estoy nerviosa, estoy emocionada", dice entre lágrimas. "Quiero mandar un beso muy fuerte a toda mi familia, a mi madre, a mis nietos, yo voy a estar bien, no os olvidéis de mí, que pronto volveré si Dios quiere. Desearme lo mejor, buen viaje y que estemos todos los compañeros bien".

El mensaje se ha publicado en la tarde de este martes, cuando Pantoja ya lleva varias horas en Honduras, Voló este lunes y lo hizo nerviosa, pues al parecer tiene pánico a los aviones y tuvo que tomarse una "pastillita relajante" para no angustiarse demasiado. No obstante, minutos antes de embarcar charlaba con su compañero Carlos Lozano, al que aseguró que iba "encantada de la vida". Y además tranquila, pues ha dejado atados todos los flecos que le preocupaban: su madre, a la que cuidará su hermano Agustín, y su defensa en plató, de la que se encargará su hijo, Kiko Rivera.