Lourdes Montes habla sobre los desmayos de Tana Rivera: "No es nada grave"

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no vive una buena racha en cuanto a salud se refiere. Desde hace unos meses, la joven Tana sufre unos desmayos que la han obligado a ingresar dos veces en el hospital, la última de ellas fue antes de Semana Santa. Este martes, su madrastra, Lourdes Montes, ha querido tranquilizar a todos sus conocidos: "No es nada alarmante".

La mujer de Fran Rivera ha presentado la nueva colección de la firma lencera Triumph. Con un body de encaje negro y un traje pantalón rojo muy favorecedor, ha asegurado que no hay preocupación en la familia por la salud de Tana: "Tana ha estado en Semana Santa en Sevilla y después se marchó fuera, no fue nada importante, no hay que alarmarse", ha asegurado.

Lourdes ha vuelto al trabajo después de dar a luz al pequeño Francisco el pasado mes de enero. Con él ya son familia numerosa que le brinda muchas alegrías pero también algún que otro dolor de cabeza. Hace unos días, la diseñadora llevó a la pequeña Carmen al ruedo para ver el reencuentro de los Rivera (Fran, Cayetano y José Antonio Canales) y le llovieron las críticas: "Carmen se lo pasa fenomenal en la plaza, habla con unos, con otros, luego da la vuelta al ruedo, la oreja Es como un planazo y me hace mucha gracia verla. Yo respeto la ideología de cada uno y si a los antitaurinos no les gusta me parece fenomenal, pero en mi casa es una cosa que mi hija ha nacido con ello y hay un respeto y un amor por esa profesión y por toda la cultura taurina, que es normal que se la trasmitamos a Carmen", ha dicho.