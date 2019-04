Lucía Rivera, víctima de un robo en Barcelona

Lucía Rivera ha compartido con sus seguidores de Instagram el angustioso momento que vivió el pasado lunes en Barcelona, justo antes de quedar con unos amigos. A la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero le robaron el móvil cuando iba a sacar dinero del cajero.

La novia del piloto Marc Márquez ha empleado 17 historias de Instagram para explicar lo sucedido en la Ciudad Condal: "Vengo a contaros una desgracia, pero así me libero y lo asimilo mejor. El otro día iba por Barcelona, había quedado con unos amigos para cenar y mientras llegaban me fui a por un cajero porque nunca llevo dinero en efectivo ni nunca voy, pero ese día fui. Como no conozco la ciudad, busqué en Google el cajero y había uno en la universidad de Pompeu Fabra. Me fui sola", comenzaba diciendo Lucía.

"Cuando llego, no hay cajero. Y yo triste porque había caminado veinte minutos y llegaba tarde, mis amigos ya estaban en la cena", explicaba la joven, que seguía con el relato de lo ocurrido: "Paso por debajo de un puente y se queda mirándome un tipo de frente, pero yo como soy tan guay, iba haciéndome selfies con mi móvil, sola, haciendo el estúpido... Cuando me quise dar cuenta lo tenía enfrente y me quitó el móvil con un movimiento suave y delicado. No me hizo daño. Lo fuerte es que llevaba el bolso abierto, muy lista yo. Corrí detrás de él 100 metros, podía haberle cogido, pero me daba miedo. Me fui a la cena llorando".

Afortunadamente, Lucía tenía un plan B para no quedarse incomunicada: "Qué desgracia porque además llevaba un mes con ese móvil. Por suerte estoy sana, estoy viva. Me había llevado mi móvil antiguo y con suerte me pude comprar una tarjeta en un locutorio y tirar con él. Esto es un aviso para todos los que me estáis llamando o hablando, que no estoy desaparecida, estoy en mi casa".

Antes de terminar, la hija de Cayetano y Blanca daba una serie de consejos a todos sus seguidores para que eviten este tipo de experiencias: "Os quiero decir con esto que sepáis donde vais, que no os fiéis de Google y que no vayáis sola".