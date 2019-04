La reina Sofía preparó huevos de Pascua para Letizia y las niñas

Este domingo, el rey Felipe, Letizia y sus hijas acudieron a Marivent tras la Misa de Pascua para disfrutar de un almuerzo con la reina Sofía. Esta, muy ilusionada, preparó una estupenda comida con huevecitos de Pascua incluidos, según la periodista Mariángel Alcázar.

Precisamente esta comida fue la causante de las tensiones que se vivieron el año pasado a las puertas de la Catedral de Palma entre Letizia y su suegra. "Los reyes llegaron a primera hora de la mañana, fueron a Marivent y dijeron: 'Mamá, no nos vamos a quedar a comer'. Eso ya empezó a tensar la cosa", ha desvelado este lunes en El programa de Ana Rosa la experta en Casa Real. "Ya desde la Catedral, los reyes Felipe y Letizia y las niñas se volvían a Madrid. Como no iban a ir a la comida, la reina quiso hacerse una fotografía con las niñas y como ya la cosa venía tensa...".

Por ello, este año no sólo hubo misa sino también comida y parece que el ambiente relajado y la cordialidad se trasladaron de la Catedral al palacio de Marivent: "Las relaciones entre suegra y nuera son normales, pero todo eso también pasa por la diferente forma que tienen la reina Sofía y la reina Letizia de ejercer sus funciones. La emérita no considera que ejerza ninguna función, considera que es reina las 24 horas del día, mientras que Letizia considera que es una alta funcionaria del Estado y que ella tiene unas obligaciones que cumple con relativa eficacia y una vida privada", ha explicado Alcázar. "A partir de ahí, no creo que personalmente se lleven mal o tengan un odio, son maneras".