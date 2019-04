Isabel Pantoja se toma una "pastillita relajante" para volar a Honduras

La aventura de la tonadillera en el reality de Supervivientes comenzó este domingo en Madrid, donde se enfrentó al primer miedo que le quitaba el sueño: volar. Isabel Pantoja tiene miedo al avión y, según Marta Riesco, reportera y amiga de su hija Chabelita, "tuvo que tomar una pastillita relajante" para afrontar las 24 horas de vuelo que tenía por delante hasta llegar a su destino.

A pesar de todo, no fue un vuelo tranquilo para la madre de Kiko Rivera. Según un testigo, la cantante subió al avión con sus inseparables gafas de sol tratando de ocultar las lágrimas pero no lo consiguió: "La vi bastante desencajada, estaba destrozada, no paraba de llorar". Algo que este lunes ha desmentido Belén Esteban: "Un miembro de la tripulación me lo ha desmentido. Me ha dicho que estaba contenta y que iba hablando con todo el mundo".

Lea también: Isabel Pantoja pasa siete horas en un centro estético antes de volar a Honduras

Lo cierto es que antes de embarcar, Isabel Pantoja paseaba por el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas con una sonrisa de oreja a oreja y le comentaba a su compañero de aventura, Carlos Lozano, que iba "encantada de la vida". Y no es para menos: aseguran que la cantante negoció algunas condiciones especiales en la isla, como poder teñirse el pelo para que nadie le vea las canas.

En España, sus hijos la defenderán a capa y espada. Kiko Rivera lo hará desde plató, pues será el encargado de defenderla en las galas, y Chabelita hará el resto: "Que no se rinda, que pesque mucho y poco más. Para mí ya es la ganadora", ha dicho la joven.