Yelena Zelenskaya: la primera dama que no quería que su marido fuera presidente de Ucrania

De cómico a presidente. Así se puede resumir la historia de Volodímir Zelenski, nuevo líder de Ucrania tras arrasar en las elecciones presidenciales del país ante su rival, el hasta ahora presidente Piotr Poroshenkose. El sorprendente e inapelable triunfo del showman parece no agradar a su esposa, Yelena Zelenskaya, quien mostró sus dudas ante la candidatura de su marido.

"Había gente que le estaba mandando mensajes constantemente a mi marido y eso hizo que empezara a pensárselo. Yo estaba agresivamente en contra de este proyecto", declaró en una entrevista Yelena, que finalmente comprendió la decisión de su esposo y se retiró un tiempo de su trabajo como guionista en Kvartal 95, productora encargada de múltiples programas, para apoyarle.

"Cuando supe que iba a pasar, me preparé para que hubiera pocos cambios en mi vida y en la de mi familia. Podía haberme opuesto frontalmente, no apoyarle, poner incluso obstáculos, pero eso no es constructivo Intento mantenerme tranquila y por el momento lo estoy consiguiendo", alegaba, mostrando su comprensión.

La nueva primera dama de Ucrania conoció a Zelenski por motivos laborales, ya que ambos han trabajado en el mundo de la televisión. De hecho, el humorista alcanzó la fama tras interpretar en la exitosa serie Servant of the people a un honrado maestro que ganaba las elecciones tras convertirse en una estrella en las redes sociales.

Volodímir y Yelena se casaron en 2003 y tienen dos hijos. La primogénita, Aleksandra, nacida un año después de la boda, también ha participado en varios programas de televisión. Ha trabajado con su padre e incluso llegó a cobrar 1.600 euros en 'The Comedy Kids', según contó la prensa ucraniana.