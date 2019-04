Laura Escanes sufre un desmayo en el centro de Madrid

La instagramer le dio un buen susto a su marido este fin de semana en Madrid, donde aprovecharon para hacer turismo en Semana Santa. Laura Escanes y Risto Mejide visitaron el magnífico Templo de Debod, cuya calefacción dejó K.O a la modelo, embarazada de cuatro meses.

"Hemos ido al Templo de Debod y entre que fuera hace frío y dentro tienen la calefacción a tope, me ha dado un mareo que he tenido que salir y tumbarme", ha contado la propia Laura Escanes en Instagram. "Lo que no me pasó en Egipto a más de 50 grados, me tiene que pasar en el Templo de Debod con la calefacción".

Eso sí, la mujer de Risto ha aprovechado las redes sociales para dar las gracias a dos mujeres que acudieron a socorrerla: "Todo esto es para darle las gracias a Laura. Me ha dado una botella de agua y galletas al verme tumbada. No sé si leerá esto, pero cosas así me devuelven la fe en el ser humano. Y gracias también a otra mujer que se ha acercado a preguntar y ofrecerme galletas para que estuviera mejor", ha contado.

Escanes está embarazada de cuatro meses, por lo que sufrir una pequeña bajada de tensión no es algo extraño. A los 23 años, la catalana espera su primer hijo, una niña a la que llamará Roma, dos años después de darle el "sí, quiero" al publicista y presentador Risto Mejide.