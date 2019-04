Aitana presume de trasero y de novio en Instagram

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han disfrutado de unas maravillosas vacaciones de Semana Santa en la isla de Lanzarote junto a varios amigos. Desde allí, la cantante ha publicado su primer vídeo en las redes sociales acompañada de su novio, algo que sus fans pedían desde hace meses. También ha aprovechado para presumir de cuerpazo.

En el vídeo, subido a la red este Domingo de Resurrección, la cantante y el hijo de Ana Duato aparecen juntos en un coche y bailan divertidos al ritmo de la música. El actor de Élite y la extriunfita alquilaron el vehículo en el aeropuerto y pusieron rumbo a Famara, una de las playas más espectaculares de la isla, donde practicaron surf.

Con este documento, ambos confirman su historia de amor, lo que era un secreto a voces, ya que han sido fotografiados en actitud cariñosa en diversas ocasiones. Aitana incluso conoce a los padres de Miguel.

Aitana Ocaña no sólo presumió de novio. También lució su trasero en Instagram. La finalista de OT 2017 compartió una fotografía en la que luce figura con una pose muy sexy, de espaldas y a orillas del mar.

La instantánea ha arrasado y ha cosechado más de medio millón de 'me gusta' en unas horas: "Es un pájaro, no, es un avión, no, es Aitana haciendo que se derrita España entera", "¡Ha subido la temperatura en las playas!", "¡Madre mía Aitana, que nos matas a todos!", son algunos de los comentarios que ha recibido.