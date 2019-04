Mark Hamill sostiene que Luke Skywalker "no murió virgen" en 'Star Wars' a pesar de ser un Jedi

A sus 67 años, el actor Mark Hamill, el Luke Skywalker de La Guerra de las Galaxias, asegura que su personaje sí llegó a practicar sexo. Antes de que Disney comprara Lucasfilm, la castidad de Luke ni siquiera era cuestionable.

Skywalker se casó con Mara Jade y juntos tuvieron a Ben Skywalker. Sí bien nunca vimos al personaje que lanzó al estrellato a Hamill muy interesado en ligar, excepto cuando se sintió atraído por su hermana, la princesa Leia, parece que tuvo sus momentos.

Luke estaba más concentrado en convertirse en Jedi y derribar el Imperio que en encontrar novia. Pero es que el Código Jedi incluye el celibato, o sea, prohíbe el matrimonio. La razón es el miedo a la pérdida (del ser amado) es un camino hacia el Lado Oscuro, según Yoda.

La importancia de esta norma se mostró en la trilogía de la precuela con el amor prohibido de Anakin y Padmé. Hamill no ha desvelado apenas detalles sobre Star Wars: The Rise of Skywalker, pero dijo en Twitter algo sobre la sexualidad del personaje que apota información al respecto. "No está determinado, pero no es virgen en la historia que yo mismo me he creado sobre él". La verdad es que la nueva línea de tiempo abierta por Star Wars: The Force Awakens no queda espacio para el cortejo amoroso del Jedi, pero existen varias posibles candidatas en su pasado.

Camie Marstrap era amiga de Luke y vivía en la ciudad de Anchorhead, en Tatooine. El problema es que Camie estaba saliendo con Laze Loneozner, amigo de Luke. Sin embargo, eso no fue un inconveniente para que en la novela de El último Jedi se relatase cómo Skywalker fantaseaba con una vida junto a Marstrap de vuelta en Tatooine. Si bien el tiempo que pasaron juntos Tula Markona y Luke fue breve, en los cómics también hubo un flirteo. A pesar de sus largos y románticos paseos, la devoción de Luke por la causa pudo más que el deseo carnal que pudiera asaltarle.

Luke Skywalker, después de destruir la Estrella de la Muerte, se convirtió en una celebridad, lo cual siempre ayuda a encontrar pareja. Pudo acostarse con alienígenas, humanos o droides; hay trillones de posibles candidatos en la galaxia de Star Wars. Mientras tanto, siguen las especulaciones.