Colate, acusado por su ex Paulina Rubio de romper el acuerdo de custodia de su hijo

Nicolás Vallejo-Nájera, más conocido como Colate, ha sido acusado por la mexicana Paulina Rubio, y madre de su hijo, de romper flagrantemente el acuerdo de custodia compartida de Andrea Nicolás. La violación del acuerdo que firmaron en noviembre de 2014 se dio "de múltiples maneras" ya que la cantante alega que cuando se produjeron los hechos desconocía el paradero de su hijo y no podía contactar con él. La demanda, interpuesta ante una corte de Miami, le llega a Colate en el momento en que pone rumbo a Honduras para participar en Supervivientes.

No es la primera vez que Colate se enfrenta a su ex en los tribunales. Hace tres años era él quien acusaba a la cantante de no respetar el acuerdo de custodia compartida. Divorciados en 2012 tras cinco años de matrimonio, su batalla judicial duró dos años. Tras firmar la separación definitiva en 2014, Colate aseguró que había sido "una experiencia muy desagradable".

En esta ocasión, Nicolás Vallejo-Nájera ha reaccionado a la denuncia de su exmujer en el plató de Despierta América, de Univisión, programa en el que trabaja, donde ha asegurado no saber qué está buscando su ex. Colate afirma que todo es una estrategia para desestabilizarle antes de su entrada en el concurso en donde participa junto a Isabel Pantoja.

Colate dirigió a su hijo una bellas palabras antes de partir a Honduras en un post donde asegura que se ha despedido de su amor y de su pueblo. Junto al mensaje, vemos una imagen en la que abraza al pequeño. "Ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que más fuerzas me da para sobrevivir, que es lo que voy a hacer. Os voy a echar mucho de menos a todos, incluso a Aristóteles, el burro", reza la nota escrita por el concursante desde Segovia antes de partir.