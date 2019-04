La cantante Adele se enfrenta a un divorcio de 160 millones de euros tras romper con su marido

Adele lleva casi diez años apareciendo en las listas del Sunday Times como una de las cantantes británicas más ricas, codeándose en ganancias anuales con nombres de la talla de Elton John, Mick Jagger o Brian May, de Queen, mucho mayores que ella. Ahora, Adele se ha separado de su marido, Simon Konecki después de siete años de relación y un hijo en común, y se avecina un divorcio que amenaza su fortuna, estimada unos 140 millones de libras esterlinas, unos 162 millones de euros.

Según el comunicado hecho público este sábado por los agentes de la artista, que cumple 31 años en unos días, tanto la cantante británica como Konecki "están determinados a criar juntos con amor a su hijo".

Adele dio a luz a su único hijo el 19 de octubre de 2012 y en 2016 contrajo matrimonio con Konecki, con quien llevaba saliendo cinco años. Se casaron en una ceremonia secreta y el enlace fue confirmado tiempo después por la cantante durante un discurso en los premios Grammy, en 2017.

Adele es una de las intérpretes más vendedoras del mundo, sobre todo por los éxitos de álbumes como 21, 25 o 19, con el que se dio a conocer la cantante de Tottenham, al norte de Londres. Era 2008 y contenía temas como Chasing Pavements y Hometown Glory.

El segundo trabajo, en 2011, llamado 21, copó las listas de éxitos con temazos que ya son historia de la música pop como Someone Like You, Rolling In The Dee y Rumour Has It.