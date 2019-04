Froilán está pillado con Fortnite (diez cosas que no sabes del sobrino de Felipe VI)

Felipe ya no es aquel crío travieso que se liaba a patadas en las catedrales o que se disparó accidentalmente en un pie, ni el adolescente que se las tuvo con un niño chino en el Parque de Atracciones para saltarse la cola, o el que se hizo relaciones públicas de una discoteca, con la máscara de Anonymous. Froilán se fue a Estados Unidos, se sacó en un curso todas las asignaturas suspensas, volvió a España y está estudiando en una escuela de negocios elitista del madrileño barrio de Salamanca por la que paga unos 20.000 euros al año. Es mes de julio cumple 21 años y dicen que ahora su único vicio es seguir a Vox y el Fortnite, el videojuego que arrasa entre los jóvenes.

Se ha alejado de la fiesta diaria, de los ataques de hambre en la madrugada, atracándose de fast food, y ha optado por ir a manifestaciones de la derecha, a los conciertos de Starlite en Marbella durante el verano, con escapadas con su padre a Sotogrande o con su madre y su hermana a Baleares con la parte Borbón. Y sobre todo es un entusiasta de los toros, adonde va con su abuelo don Juan Carlos siempre que puede. También es amigo de Gonzalo Caballero, el joven matador que sale con su hermana Victoria Federica. Pero hay otras cosas que contar del nuevo Felipe Juan Froilán de Todos los Santos quien, no lo olvidemos, es cuarto en la línea de sucesión al Trono por detrás de sus primas la princesa Leonor y la infanta Sofía, y de su madre, la infanta Elena.

1. En cuanto a amores, sabemos que la nieta del fundador de El Pozo le abandonó y que ahora está enamorado de una chica que es hija de una gran aristócrata que vive en la capital de España, aunque parece que no son novios.

2. Estudia segundo de Business en la citada escuela de Madrid. No hay casi parte teórica, y eso le va bien porque Froilán no es muy de estudiar: le gusta el marketing, los casos prácticos. Ve su futuro como empresario, le encantaría montar alguna empresa y tiene amigos emprendedores que podrían apoyarle. Está asistiendo a clases, aprueba, y aunque a veces va de sobrado con algún profesor, no le va mal. Está en segundo curdo, y podría volver al año que viene a EEUU o quedarse en España, pero aún no lo ha decidido.

3. Se mueve en el mundo de familias muy adineradas, le gusta ir a manifestaciones con la bandera de España, aunque va con permiso de sus padres y la casa real. La Zarzuela le da libertad pero le pidieron que cada cosa que hiciera de política lo comunicara. Entre sus amistades están Alba Díaz (de cuyo romance con su amigo Javier Calle estaba al tanto), Tana Rivera o Almudena Lapique, además de la troupe de Gonzalo Caballero, etc. Le gusta pagar en los sitios a los que va.

4. Prefiere ir sin escoltas, pero cuando hay problemas, echa mano del comodín de ser quien es y recuerda que él es nieto y sobrino de rey. En Palma, de fiesta, en más de una ocasión, ha tenido que decir: "Ojito, que no sabes quién soy yo", según paparazzi que le han visto y oído.

5. Apenas tiene trato con sus primas Leonor y Sofía, excepto en actos oficiales y familiares muy concretos. Se lleva muy bien con sus primos Urdangarín, y está muy cercano a ellos. Ha sufrido mucho con la situación de su tío Iñaki Urdangarín, al que siempre ha defendido. En Palma les abrió círculos a sus primos para que se relacionasen.

6. Con los reyes Felipe y Letizia tiene una relación no tan fluida como con sus abuelos, los eméritos, pero no es mala. Escucha sus consejos, incluidos los de la reina Letizia.

7. Una de las mayores broncas que ha recibido en relación con su comportamiento en público fue cuando dio una pequeña entrevista en Antena 3, para Espejo Público, un gesto que no gustó nada en Zarzuela. Recordemos que Froilán habló de los toros como una de las tradiciones de su país,

8. Como muchos chavales de su edad, es un entusiasta del videojuego Fortnite. Personas que le conocen muy de cerca aseguran que pasa mucho más tiempo del que nade pueda imaginar enganchado a él, aunque no se atreven a decir que sea exactamente un adicto.

9. Su zona de bares y marcha está entre el restaurante Habanera, en la calle Génova, la terraza Ramsés, el Teatro Barceló (antes era Pachá), el Callejón de Serrano, la zona de su universidad en la calle Velázquez... Al fin y al cabo, entre donde vive (en el barrio del Niño Jesús) y donde estudia.

10. Se le acercan mujeres de todo tipo de edad y con intenciones de todo tipo pero generalmente huye de mujeres comprometidas. Aseguran amistades muy cercanas que Froilán ha salido con chicas de barrios de madrid muy humildes, y que llegó a intimar con una chica de Leganés.