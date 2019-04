Lucía Bosé explica que la tata le devolvió el cuadro porque Picasso la había pintado fea

Lucía Bosé ha recuperado la sonrisa a los 88 años. La actriz italiana, matriarca del clan Bosé, se quitó un peso de encima cuando hace dos semanas fue absuelta de haberse quedado con un dibujo de Picasso que el pintor le había regalado a la tata de sus hijos, Remedios De la Torre.

Las sobrinas de Remedios, la mujer que cuidó a los tres hijos de Luis Míguel Domingín y su esposa Lucía, reclamaron años después de la muerte de Reme la propiedad del dibujo, alegando que su tía jamás se lo había regalado a Lucía, quien lo subastó en la sala Christie's de Londres en 2008 por unos 200.000 euros.

Lea también: Lucía Bosé, absuelta de un delito de apropiación indebida

Informalia pudo hablar con la madre de Lucía, Paola y Miguel Bosé en una exposición de su amigo el pintor Ginés Liébana en Madrid. Estaba guapa, sonriente y con ganas de dar su versión del tema: "Es que la verdad acaba siempre por salir a la luz . En el juicio se veía ya que los jueces creían mi versión por tantas mentiras y contradicciones como estas se han estado escuchando", decía. "Lo que ocurrió fue que yo me pasé un tiempo en Sudamérica con el torero (como ella llama siempre a su ex marido Luis Miguel Dominguín), le acompañé en 1963 a la temporada americana, y dejamos a los niños con Reme en casa de Picasso en el sur de Francia. Y cuando fuimos a buscarles, Picasso le hizo un dibujo a Reme con las pinturas de los niños nuestros, sobre un papel, no era un cuadro, fue algo sobre la marcha. Y la pintó con siete piernas, y ella le dijo: 'Pablo, me ve usted así de fea?"

Picasso le contestó: "La veo, Reme, es como la veo yo'. Y entonces Reme me lo dio a mi diciendo: 'Quédese con él' Estaban delante el pintor y el torero, y Reme nunca más se acordó de aquel dibujo", explicó Lucía Bosé a Informalia.

Resuelto felizmente el tema de la acusación de apropiación indebida, Lucía añade que vive muy feliz en Brieva, un pueblecito de Segovia donde recibe visitas de sus hijas y sus amigos. Pasó la Navidad con su hijo Miguel en México y los dos nietos mayores. "Pero no estoy ejerciendo de abuela, sólo fueron unas vacaciones", dijo. Lucía.

Lea también: Miguel Bosé, contra Bachelet: "Me he enterado de cuál es su hotel"

Sobre la polémica que rodea a Miguel y su separación del escultor Nacho Palau, Lucía evita cualquier referencia. El cantante ha impuesto un férreo silencio a toda la familia. Tampoco habla su madre de esa obsesión persecutoria que ha emprendido Miguel contra la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, a la que el cantante acusa de ignorar los derechos de los venezolanos, desde su puesto de Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos. "No sé qué le pasa, si antes eran muy amigos", asegura Lucía. El caso es que los ataques de Miguel Bosé a la ex presidenta chilena incendiaron las redes sociales hace días y a Miguel Bosé le han llegado calificativos como "demente, inestable, acosador y machista".