Salah: "Creo que debemos cambiar la forma en que tratamos a las mujeres en nuestra cultura"

La estrella egipcia del Liverpool, Mohamed Salah protagoniza una de las portadas de la revista americana Time, después de haber sido seleccionado como una de las 100 personas jóvenes más influyentes del año.

Salah habla de la importancia de la igualdad de las mujeres. "Creo que debemos cambiar la forma en que tratamos a las mujeres en nuestra cultura", dijo Salah, que es musulmán. "Es algo que se tiene que hacer, no es opcional".

"Apoyo a la mujer más que antes, porque siento que merece más de lo que le dan ahora, en este momento", asegura el delantero que se las tuvo con Sergio Ramos en la final de la Champions League, donde el capitán del Real Madrid le lesionó el hombro al delantero. Para hacernos una idea de la influencia de Salah en su país, recordar que Ramos recibió amenazas de muerte tras el incidente que apartó del campo al egipcio. Pero si en España y en el Real Madrid Sergio Ramos se cree Jesucristo, hay un dato que dibuja bien la influencia de la estrella del Liverpool: fue la segunda persona más votada en las elecciones egipcias el año pasado, a pesar de que no se presentaba. Este dato refleja el impacto de Salah en el mundo árabe y en su país, un figura de impacto con una carrera imponente a pesar de unos inicios complicados como recordaban en Play Fútbol.

.@MoSalah: "People always have big expectations from you. You see the kids, they're wearing your shirt and they say they wish they could be like you one day" #TIME100 https://t.co/WS9zrIKhKF pic.twitter.com/EshT5V3anQ