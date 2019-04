Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos', pensó suicidarse

Es una de las protagonistas de la serie del momento, Juego de Tronos, y la flamante prometida de Joe Jonas, con quien se casará este verano. A Sophie Turner, Sansa Stark para sus fans, la vida le sonríe, pero no siempre fue así: "He sufrido depresión durante cinco o seis años y salir de casa se convirtió en todo un desafío. Pensaba mucho en el suicidio".

La actriz, que ha concedido una entrevista a Dr. Phil, afirmó que alcanzar la fama a los 15 años fue demasiado para ella: "Me criticaban mucho y empecé a creérmelo. Me decía a mí misma, 'Tengo granos. Estoy gorda. Soy una mala actriz'. Me lo creía. Le pedía al equipo de vestuario que me apretasen el corsé", ha dicho. "Pensé dejarlo todo".

Afortunadamente, todo eso quedó atrás. Ahora, Sophie es una mujer de 23 años a punto de darle el "sí, quiero" al amor de su vida: "Estoy medicándome y ahora me quiero a mí misma. También ahora estoy con alguien que supongo que hace que me dé cuenta de que tengo algunas cualidades positivas. Y cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti mismo un poco más. Así que sí, me quiero a mí misma".