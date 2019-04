El supuesto hijo del rey Juan Carlos publica un libro: "Apoyo a Felipe, la culpa de todo la tiene mi padre"

Se llama Albert Solà, vive en La Bisbal (Gerona) y asegura que es el hijo mayor del rey emérito don Juan Carlos a pesar de que su lucha por demostrarlo acabó en 2015, cuando un juez desestimó su demanda de filiación y negó una prueba de ADN alegando que había "ocultado pruebas" en el proceso. Aun así, Solà afirma que otro juez se lo confirmó de manera extraoficial, así como un contacto del CNI que le ayuda en esta batalla.

Solà acaba de lanzar al mercado la obra El monarca de la Bisbal y afirma que su posición no ha sido nada fácil estos años: "Esta historia es una cruz, ojalá el Rey no fuera mi padre, no le deseo esto a nadie", ha dicho en Semana. Ahora, a sus 63 años, trabaja de camarero para pagar la investigación de su vida: "He gastado ya de 70 a 80 millones de pesetas, unos 500.000 euros. Tuve que malvender una casa para pagar los gastos. Los detectives privados me cobraban 70.000 pesetas por día y estuve con ellos varios años".

A sus 63 años, Albert asegura que no guarda rencor a Juan Carlos: "No siento odio hacia él, este libro es para agradecerle que me dejara vivir. Estoy seguro de que él solo quería protegerme". Asegura que, a estas alturas, ya no quiere nada de él: "El día que fallezca mi padre juro que jamás voy a reclamar la legítima. Sé que él siempre ha estado detrás de mí y eso me basta. ¿Derechos dinásticos? Antes muerto. Yo sé cuál es mi sitio". Y añade que siente un profundo respeto por el que considera su hermano, Felipe VI: "Lo apoyo y no soy nadie para desbancarle, pero yo no fui educado para ello y Felipe se lo ha currado. Además, él no tiene la culpa. La culpa es de mi padre".

Por último, Albert cree que él no es único hijo extramatrimonial de Juan Carlos: "La hija de Olghina de Robilant, Paola, es hija de Juan Carlos, yo creo que en un 95%".