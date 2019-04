Sara Carbonero: "Iker no es tacaño, que quede claro"

Iker Casillas tiene fama de tacaño. Han sido muchos los amigos del portero que han hablado de la resistencia que suele oponer el portero del Oporto a la hora de pagar. Desde Gerard Piqué hasta Alejandro Sanz, todos han tachado al guardameta de ser un rácano y han bromeado con el asunto. Sus burlas han sido respondidas ahora por Sara Carbonero, que ha negado que su marido sea como dicen.

"No es tacaño. Que quede claro, es una leyenda urbana", ha comentado entre risas la periodista durante la presentación de su nueva colección de gafas de Polaroid. La presentadora pretende cerrar así el tema de la tacañería de su marido, acusado de ser un 'agarrao' por sus amigos.

Lea también - Sara Carbonero desmiente la crisis interna de su empresa: "Todo sigue como siempre"

El primero en acusarle de tacaño fue su ex compañero de equipo, Fernando Hierro. El ex defensa del Real Madrid contó que en una ocasión Iker no tenía dinero para volver a su casa y le prestó 5 000 pesetas (30 euros) para que cogiera un taxi que le llevara a su destino. Años después, un compañero del Castilla le dijo a Hierro que Casillas prefirió volverse en metro para poder quedarse con las 5.000 pesetas. Casillas ha negado esta versión entre risas en varias ocasiones.

Gerard Piqué ha sido uno de los que más ha insistido en la racanería de su ex compañero en la Selección. El central del Barça ha hecho bromas sobre el asunto en las redes sociales, donde una vez incluso le recriminó que pagara las entradas del concierto de su novia, Shakira: "Iker deja de pedir entradas gratis para ver a Shakira ¡y paga!".

Alejandro Sanz también ha bromeado con la resistencia a sacar la cartera de Iker. El cantante le preguntó durante una entrevista con Bertín Osborne: "¿Es verdad que te compraste un anillo con una calavera, con un águila, para que cuando metieras la mano en el bolsillo se te quedara enganchada y no la pudieras sacar?". El artista lo tiene claro: "Si tiene esa fama, por algo será".