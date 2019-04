Isabel Pantoja confiesa: "No le he dicho a mi madre que me voy a Supervivientes"

Isabel Pantoja se ha liado la manta a la cabeza y ha pasado de un encierro que ya duraba dos años a la línea de fuego: firmar una colaboración de un año con una cadena de televisión que incluye la participación en un reality, Supervivientes, entre otras cosas. Pero como todo es poco para salvar Cantora, la tonadillera protagoniza este miércoles la portada de una revista de corazón para ir abriendo boca: "Yo ya soy una superviviente".

Dice Isabel Pantoja que es una buena perdedora, que la gente va a conocer a una mujer distinta y que siempre ha hecho lo que ha querido en la vida: "¿Por qué no voy a hacer esto? Siempre he vivido mi vida y me la he buscado, desde que tenía 13 años". Eso sí, apunta: "Esto solo es un paréntesis, yo voy a seguir en lo mío que es cantar".

A sus 62 años, Isabel vuela a Honduras dispuesta a todo: "No me va a resultar incómodo estar todo el día tan expuesta, ya lo estoy. Me da miedo volar, pero no me preocupa tirarme en helicóptero y no soy muy comilona", ha dicho. El mayor problema podría ser el tabaco, pero ni si quiera eso le preocupa: "Sé que no podré fumar, pero no me importa. Ojalá consiga dejarlo".

Si hay algo que le cuesta horrores en esta aventura es alejarse de los suyos: "A mis nietos no se lo he contado y a mi madre, por desgracia, tampoco. Me preocupa decírselo, pero sé que ella va a estar feliz". Doña Ana se quedará en Cantora, al cuidado de su hijo Agustín: "Si estuviera mal me lo dirían, como a cualquier otro concursante". Y añade: "Yo no me voy a rendir, lo único que me hace falta es que aquí (en casa) esté todo bien".