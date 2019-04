Toño Sanchís denuncia el acoso a sus hijos menores: "Vergonzoso"

El ex manager de Belén Esteban atraviesa una situación delicada. Hace sólo unos días que la 'princesa del pueblo' se convirtió en la nueva propietaria del chalet que le embargaron a Toño Sanchís por impago tras una sentencia judicial y su familia tiene 30 días para abandonarlo. Los medios de comunicación han querido recoger sus primeras impresiones y él se ha mostrado indignado por lo que considera un "acoso" a sus cuatro hijos menores: "Aquí podéis ver cómo esta tarde la agencia intimida y graba a menores sin ningún tipo de reparo, lo voy a poner en manos de la Fiscalía de menores", ha dicho en redes sociales.

Junto a este breve texto y unas imágenes, Toño Sanchís ha dejado claro su enfado con tres hastag: Vengonzoso, Esto no es periodismo, Basta ya de acoso a menores. No es la primera vez que el ex manager denuncia esta situación. Este mismo lunes, fotografió a los reporteros a las puertas de su casa: "Esta agencia esta en la puerta de mi casa intimidando con su presencia a que cuatro menores no puedan salir ni entrar con libertad de su casa".

Lea también: La mujer de Toño Sanchís pide 600.000 euros a Telecinco por grabar a sus hijos

El ex tertuliano de Ana Rosa Quintana ha recibido multitud de mensajes de apoyo pero también duras críticas, la mayor parte de ellas acusándole de ser él mismo quien expone a los menores.

Igual que cuando empujaste tu mismo a tu hijo para que saliera en un directo... en fin no quiero hacer leña del árbol caído. — Crisland (@crisland) 15 de abril de 2019

Mira que no se puede ser más bobo, no veo ningun menor ni intimidación, aprende el significado de las palabras, no te lo tengas tan creído. — Dexter (@Dextervivelo) 16 de abril de 2019

Manipulador — Poedad68 (@piedad68gar) 16 de abril de 2019

Toño puso a su hijo delante de la cámara para que le grabaran y poder denunciar. Existe el vídeo.Nos guste o no,los periodistas cumplen órdenes,y en esas imágenes no se ve el rostro de ningún menor.Ser famoso o conocido es lo que conlleva, durante mucho tiempo disfrutó de eso — Quételet: La naturaleza nunca se repite (@LaToi13) 16 de abril de 2019

Para mí que es un montaje — Marinakiss77 Saavedra (@Marinakiss77) 16 de abril de 2019

Yo no veo cara de ningún menor! — Paqui Perez (@PaquiPerez17) 15 de abril de 2019