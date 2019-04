Gil Silgado arremete contra María Jesús Ruiz: "Se ha reído de la audiencia y de mí"

El empresario y padre de la primera hija de María Jesús Ruiz ha utilizado las redes sociales para desmentir los rumores que estos días apuntaban a que se habría gastado 70.000 euros para convertir en ganadora de GH Dúo a su ex: "Ante esto que publican en redes, quiero aclarar que he ayudado todo lo que he podido. Y esa cifra no es cierta".

Además, José María Gil Silgado, que acaba de ser condenado a cinco meses de prisión por "abandono de hogar", ha aprovechado para arremeter en contra de la Miss: "Se ha reído de la audiencia y de mí. Pero esto es largo. Me dijo que engañó a todos y ha ganado".

Lea también: María Jesús Ruiz: de tener que negar que fue prostituta al maletín de 100.000 euros

El empresario vio a su ex horas después de que ella saliera de la casa de Guadalix y parece que no fue un encuentro muy agradable. Según apuntó Socialité, el sevillano se trasladó a la capital con la pequeña Alba para que la niña viera a su madre y aprovechó para reclamarle a ella el dinero que había gastado en hacerla ganadora. "También es falso que yo le reclamara ningún dinero de los votos", ha desmentido él.

Ahora comienza una nueva guerra entre Gil Silgado y María Jesús a cuenta de la custodia de la niña que tienen en común. El empresario asegura que su ex le arrebató a la niña de los brazos en el hotel y se la llevó con ella cuando, según el convenio regulador, la pequeña tenía que estar al lado de su padre hasta este miércoles.