Antonio David Flores irá a juicio por un supuesto alzamiento de bienes

El ex marido de Rociíto deberá rendir cuentas ante el juez después de que la madre de sus hijos le demandara por un delito de alzamiento de bienes. El recurso interpuesto por Antonio David Flores para detener el proceso no ha sido admitido y la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, que dio por terminada la instrucción sobre las finanzas del acusado y decretó la apertura de juicio oral.

Todo comenzó en 2012, cuando la hija de Rocío Jurado demandó a su ex marido por el presunto cobro de intervenciones televisivas y exclusivas por parte de terceras personas cuando Antonio David Flores se había declarado insolvente judicialmente. La defensa del ex Guardia Civil solicitó archivar la causa por indefensión, ya que la jueza no valoró "pruebas documentales" presentadas por él. Además, el procedimiento se alargó más de los seis meses legales que la Justicia tiene para investigar estos casos.

Por desgracia para Flores, la justicia no le ha dado la razón. Según publica El Español, tendrá que rendir cuentas a la justicia, ya que "tras analizar la abundante documentación incorporada al procedimiento (...) se aprecian indicios suficientes de delito de alzamiento de bienes", y concluye que es "probable, de forma meramente provisional, que se llevaran a cabo actos de ocultación de ingresos a fin de parecer una aparente insolvencia, sin que las alegaciones del recurrente permitan en este momento tener por desvinculados los indicios de criminalidad". Esto supone una victoria judicial para su ex mujer, Rociíto, que le reclama dinero desde 2006.