Kiko Hernández, a su compañera de trabajo: "Con esa cara y ese cuerpo, ¿cómo no te han pedido matrimonio?"

"Con esa cara y con ese cuerpo, ¿cómo no te han pedido matrimonio?". Fue una de las preguntas de Kiko Hernández a su compañera de trabajo en pleno programa. Más tarde le preguntó si tenía novio y después si le daría un beso en la boca. No se la vio cómoda.

Después de mes y medio presentando la Teletienda en las madrugadas de Telecinco con la modelo y periodista Elena de José, Kiko Hernández se siente muy a gusto con ella. Por eso, a la vez que vende anillos, relojes, colchones y abrigos en este programa llamado Mejor llama a Kiko, el co-presentador de Sálvame busca más complicidad con su compañera de batallas.

En la noche del sábado 13, estuvo más interesado en Elena de José de lo habitual. Con el tono y la picardía de su admirado Arturo Fernández, el Chatín de Hernández la piropeó varias veces: "Con esa cara y con ese cuerpo, ¿cómo no te han pedido matrimonio?", le dijo a su compañera de trabajo mientras promocionaba un anillo con diamantes. También le preguntó si tenía novio, pero ella se negó a dar esa información y le respondió con resignación: "¡Pero bueno! ¡Ya estamos!".

El flirteo no fue correspondido en absoluto y Elena intentó lidiar con la situación como buenamente pudo. A pesar de que no perdió la elegancia ni el humor, hubo momentos en los que a la presentadora se le notó lo evidente: se sintió incómoda con el juego del ex Gran Hermano. También, con la broma, él le llegó a pedir un beso en la boca.

De momento, el mayor amor correspondido de Kiko Hernández es el de Abril y Jimena, que son las gemelas que tuvo el 10 de enero en Estados Unidos a través de un vientre de alquiler. Ahora dice que está soltero y que no quiere más que a las niñas, pero a la vista está que el madrileño también necesita o finge necesitar otro tipo de cariños y juegos.

Mucha tele y pocos amores

Al contertulio de Sálvame se le conocen pocas relaciones. La primera y más importante la vivió junto a Patricia Ledesma en Gran Hermano 3 y allí hizo historia de la televisión cuando los dos pidieron la primera hora sin cámaras del programa. Luego se le relacionó con otra gran hermana, Sonia Arenas, pero nunca se hizo oficial.

Kiko ha reconocido que se sintió atraído por María Patiño y que tuvo sueños eróticos con Jorge Javier Vázquez, pero, aparte de eso, Hernández no ha dado mucha más información de su vida sentimental en televisión. Tampoco ha querido hablar nunca de sus intimidades amorosas, como hacen sus compañeros de programa.

Una vez contó en prime time que había padecido un cáncer de páncreas, dolencia que muchos pusieron en duda años después, tras comprobar, entre otras cosas, que el paciente bebía alcohol con normalidad. En cualquier caso parece haberse recuperado. Tras desvelar el supuesto drama, su retorno como estrella televisiva se vio reforzado, pero fue su amiga Mercedes Milá quien le recriminó con inusitada energía su actitud en un programa bronco, dando a entender que su amigo se había inventado el asunto y acusándole de victimista. Kiko nunca ha reconocido que se inventara el cáncer, aunque no ha vuelto a hablar del tema.

Sobre la requetecomentada condición sexual de Kiko Hernández, en Sálvame se lo preguntaron directamente en enero de 2018, y Kiko no tuvo inconveniente en contestar en público a las preguntas e insinuaciones de sus compañeros. Sin embargo, no dio muchas pistas: "Hay parcelas que me gusta reservar para mí", dijo. En aquella ocasión, dejó su afán polemista cuando se trata de la vida de los otros y zanjó el asunto con un "vamos a dejarlo ahí".