Ortega Cano, ex torero y amigo de Santiago Abascal: "Hay políticos que da pena verlos"

El diestro, que se cortó la coleta en 2017, ha aplaudido la incorporación de los toreros al mundo de la política, como Miguel Abellán, que debutará en las filas del PP. Eso sí, Ortega Cano no tiene pensado saltar al ruedo: "Soy amigo de Santiago Abascal, pero no me ha tirado la caña".

"Lo veo bien. Así defenderán la cultura de cada uno. Pero no es nada nuevo. Ha habido otras épocas que también ha habido gente del mundo de los toros en la política". Así ha defendido Ortega Cano a los toreros que se suman a la campaña política: Abellán y Salvador Vega, ambos por el PP. Además, les defiende de las críticas recibidas estos días: "Afirman que los toreros tienen poca formación, ¿y cuántos políticos tienen una formación? Hay algunos que, de verdad, da pena verlos".

El viudo de Rocío Jurado participó en un mitin de Vox hace unos meses. A pesar de la amistad que le une al líder, Santiago Abascal, afirma que no quiere saber nada de política y que está centrado en sus negocios y su familia: "Tengo cosas con el toreo y de todo un poco. Ahora voy a hacer un viajecito con mi mujer, Ana María Aldón, porque estamos los dos muy cansados y necesitamos descansar". Una escapada que les vendrá de perlas para ampliar la familia, como es su deseo: "Ojalá... Ahora estamos bien como pareja y la verdad es que nos apetece mucho tener otro hijo", ha dicho en El Mundo.