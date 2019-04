Carlos Sobera desvela que su mujer ha sufrido un derrame cerebral

Carlos Sobera ha vivido este año uno de los peores momentos de su vida: su mujer, Patricia Santamaría, sufrió un derrame cerebral que la obligó a permanecer tres semanas ingresada en el hospital.

El presentador acudió este domingo al programa Viva la Vida para promocionar su colaboración en Supervivientes y aseguró que, en los últimos meses, le ha costado mantener la sonrisa: "El 4 de febrero mi mujer tuvo un derrame cerebral, estuvo tres semanas en el hospital", ha contado Sobera, que se casó con Patricia Santamaría en 2003. "Cuando vimos que reaccionaba bien, que no tenía ningún tipo de efecto secundario... Hay gente que lamentablemente pierde la vida", ha asegurado emocionado.

Según Sobera, su mujer está perfecta y su recuperación parece ir bastante rápido: "Ahora está fantástica, con la misma agilidad mentalidad, se mete conmigo igual que siempre", ha explicado entre risas.

A sus 58 años, el presentador tiene más ganas que nunca de comenzar con su nuevo proyecto: colaborar con Supervivientes, aunque todavía no se sabe con exactitud cuál será su cometido en el programa: "Yo nunca he hecho un reality, pero me va a permitir crecer", ha reconocido.