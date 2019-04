Joaquín sufre un robo en su casa durante el derbi Betis-Sevilla

Ha sido uno de los peores fines de semana para el simpático futbolista y es que mientras su equipo perdía frente a su eterno rival, Joaquín ha sufrido un robo en su domicilio, un chalé de Simón Verde, donde vive con su mujer, Susan Sabol, y sus dos hijas, Daniela y Salma.

El capitán del Real Betis se enfrentaba al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán cuando unos cacos accedieron a su casa. Afortunadamente, las alarmas se activaron y la Guardia Civil de Mairena del Aljarafese personó rápidamente, impidiendo que los ladrones llevaran a cabo su cometido, según el Diario de Sevilla.

Fuentes cercanas al deportista aseguran al citado medio que no se han llevado "prácticamente nada" y que los daños no van más allá del desorden y destrozo de una puerta. La Guardia Civil ha iniciado una investigación y, aunque Joaquín no ha querido hacer ninguna declaración, ha recibido el apoyo de todos sus seguidores a través de las redes sociales.