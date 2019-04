El hijo de Carlos Baute, roto: "Mi padre quiso deportarme a Venezuela"

La lucha judicial entre José Daniel y Carlos Baute sigue su curso. El joven, de 23 años, consiguió que un juez le declarase legalmente hijo del cantante aunque le negó la manutención atrasada que le hubiera correspondido en todos estos años. Ahora ha solicitado una indemnización de 20.000 euros por daños morales y es que asegura que su padre le ha hecho sufrir mucho: "Acudió a la policía para interesarse por mi estado migratorio. Sabía que mis papeles aún estaban en trámite, quería que me deportasen a Venezuela".

José Daniel se ha sentido humillado por su padre a lo largo de estos años de litigio: "En uno de los juicios comentó que si yo estaba tan necesitado fuera a pedir a Cáritas. Me quedé en shock", cuenta en la revista Corazón. "Su abogado me dijo que jamás iba a ver un euro. Mi padre jamás se ha responsabilizado de mí. Inicié la demanda de manutención para poder terminar mis estudios universitarios, pero él se negó a ayudarme. Yo no quería que me resolviese la vida, solo que cubriera una necesidad y como padre debió cumplir. El juez les dio la razón, no me dieron nada y yo me sentí humillado. ¿Cuál es el deber de un padre, entonces?".

José Daniel, que es fruto de un amor adolescente entre el artista y Náyera Arrellán, cree que Carlos Baute se siente avergonzado de él y lo considera una "mancha" en su carrera: "Es dolorosísimo saber que tiene otros dos hijos a los que quiere. ¿Por qué ellos sí y yo no? Si somos de la misma sangre. Es horrible".