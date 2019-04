El Chatarrero, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, vende su bodega

Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero es afortunado en amores pero no tanto en los negocios: a punto de cumplir su primer aniversario con Ágatha Ruiz de la Prada, enfrenta una deuda de más de 14 millones de euros con Hacienda y acaba de poner a la venta su bodega.

No lo tendrá complicado: según 20 minutos, ya hay varios interesados en adquirirla. El objetivo del novio de Ágatha Ruiz de la Prada con esta operación es sanear sus cuentas, ya que aunque acumula una importante deuda con el fisco cumple religiosamente con sus pagos mensuales. La decisión no ha sido fácil, ya que el Chatarrero es un apasionado de los vinos y construyó esta bodega con ilusión y esfuerzo.

No obstante, los problemas monetarios no le roban la sonrisa al empresario, que está feliz junto a la ex mujer de Pedro J. Ramírez. A punto de cumplir su primer año de noviazgo, el empresario y la diseñadora planean ofrecer una gran fiesta a todos sus amigos para celebrarlo. Se llevaría a cabo en una de la finca que el Chatarrero posee en Toledo.