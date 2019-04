Letizia vivirá las elecciones del 28 de abril desde Mozambique

Letizia viajará al país africano con la agencia de cooperación con la que colabora cada año y su vuelo parte el mismo domingo en el que se abren las urnas para decidir el futuro de España durante los próximos cuatro años, el 28 de abril.

La coincidencia entre el día de las elecciones generales y el viaje de Letizia a Mozambique hizo que Casa Real se planteara la anulación o el retraso del mismo, pero finalmente decidieron que los planes se mantuvieran, pues no es fácil preparar una salida de esta envergadura. Además, hay que decir que la reina y su equipo eligieron la fecha antes que Pedro Sánchez, a quien no parece importar dónde se encuentre Letizia el día que se decide el próximo Gobierno español. Total, ella no vota.

La cuestión es que la esposa de Felipe VI no viaja sola. Con ella partirá todo su equipo y también un nutrido grupo de miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia de Cooperación Española. El viaje durará dos días y, tal y como fuentes de Zarzuela han desvelado a El Español, la reina está entregada, pues es la primera vez que acude a una zona de emergencia y ha preparado este viaje con mucho detalle: visitará la zona cero afectada por el huracán Idai, que dejó casi un millar de muertos y cientos de miles de personas sin hogar en Mozambique a finales de marzo.

Además, conocerá de primera mano el trabajo de varios cooperantes españoles en la zona, como la delegación española de Cruz Roja. Según Zarzuela, Letizia está volcada con esta causa y quiere conocer de primera mano la situación para ayudar todo lo que pueda.