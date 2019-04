Aseguran que el príncipe Guillermo le fue infiel a Kate Middleton con su mejor amiga

Los tabloides británicos echan humo con el último rumor que recorre las redacciones: el príncipe Guillermo habría sido desleal a su esposa y existen fotografías que supuestamente lo prueban. La 'otra' sería Rose Hanbury, duquesa de Cholmondeley y una de las amigas íntimas de Kate Middleton.

Lea también: Kate Middleton le declara la guerra a la reina de Norkfolk, la duquesa de Cholmondeley

El nombre de esta mujer, ex modelo y emparentada con la aristocracia, comenzó a sonar con fuerza hace unos días, cuando se publicó que Kate Middleton y Rose Hanbury, conocida como la 'reina de Norkfolk', habían roto su amistad tras una tremenda pelea. ¿El motivo? La creciente popularidad de la duquesa de Cholmondeley no gustaba a la de Cambridge. Ahora, la versión es otra e implica, desde luego, males mayores: una infidelidad.

El primero en hablar de la presunta deslealtad del príncipe Guillermo fue el prestigioso periodista de The Sun, Giles Coren: "Todo el mundo sabe sobre la infidelidad", dijo. La revista In Touch ha llevado la información a su portada semanal ("Guillermo engaña a Kate con su amiga") y las fotografías del príncipe Guillermo y la duquesa de Cholmondeley en actitud muy cariñosa mientras beben y charlan en un pub se han extendido por las redes sociales.

Lea también: Kate Middleton se ríe de la alopecia de su marido

Durante diez años, la relación entre Kate Middleton y su amiga Rose ha sido maravillosa. Ésta se casó con el séptimo marqués de Cholmondeley, David Rocksavage (58), en 2009, y es madre de tres hijos, dos gemelos, Alexander y Oliver (9), y la más pequeña, Iris (3), quienes han disfrutado de tardes de juegos con el príncipe Jorge (5) y sus hermanos, Carlota (3) y Luis (1), en Anmer Hall.

Los rumores sobre la supuesta infidelidad entre Guillermo de Inglaterra y Rose Hanbury no son nuevos. Comenzaron cuando Kate estaba embarazada de su tercer hijo, Luis, y la duquesa y futura reina se enfrentó a su marido entonces: "Él simplemente se rió diciendo que no había nada entre ellos", aseguró entonces la revista Slate. No obstante, Kate se lo contó todo a su cuñado, el príncipe Harry, que también se enfrentó a su hermano: "La infidelidad arruinó nuestra infancia. ¿Cómo puedes tener una aventura cuando tienes tres hijos?", aseguran que le dijo furioso.