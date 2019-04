Makoke, embargada por una deuda de un millón de euros con Hacienda

El tertuliano ha derivado su deuda con la Agencia Tributaria a su ex mujer, tal y como anunció hace sólo una semana. Ahora no sólo Kiko Matamoros tiene cuentas pendientes con Hacienda, sino también Makoke, que le debe al fisco 1.137.400 euros.

Según la revista Semana, María José Giaever Teixiera, más conocida como Makoke, acaba de pasar a engrosar la lista de morosos de la Agencia Tributaria española, que ya le ha embargado todas sus propiedades y dado la orden de requisar próximos cobros, facturas o adquisiciones. Ella no ha querido confirmar ni desmentir la noticia: "No voy a hacer ninguna declaración al respecto, lo siento", ha dicho.

Makoke no puede decir que la noticia le pilla por sorpresa. Hace sólo una semana, su ex marido, Kiko Matamoros, anunciaba que derivaría su deuda a la madre de su hija Anita al considerar que la habían generado entre todos pero sólo él estaba dando la cara por ella: "No admito más tomaduras de pelo. Estoy hasta las pelotas de jetas, vagos y sinvergüenzas. No me he tirado 20 años trabajando para que Makoke y su hijo vivan a mi costa y encima me coma yo todo el marrón con Hacienda. Voy a por todas", dijo.