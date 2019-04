Tita Thyssen, tras la petición de tres años de cárcel a su hijo y su nuera: "Estoy sufriendo muchísimo"

La baronesa Thyssen ha expresado su tristeza y preocupación por la delicada situación a la que se enfrentan su hijo, Borja Thyssen, y su nuera, Blanca Cuesta, después de que la Fiscalía haya solicitado para ellos tres años de prisión por haber defraudado presuntamente 336.417 euros en el ejercicio fiscal del año 2010.

Tita ha dejado patente su sufrimiento en las páginas de ¡Hola!: "Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal. No es fácil lo que está pasando", ha declarado la empresaria, que cuenta cómo reaccionó cuando se enteró de la noticia: "Le mandé veinte mensajes y hablé con él por teléfono, porque Borja está en Andorra y no he podido verle aún, pero estoy deseando estar con él y darle un abrazo. Le he dicho, aunque él ya lo sabe, que puede contar conmigo para todo. Soy su madre y cómo no voy a estar a su lado, pues claro". La baronesa también ha mostrado su apoyo a su nuera: "He llamado a Blanca, que está en Madrid con los niños, para decirle que cuente conmigo para todo lo que necesite", ha reconocido.

Carmen Cervera, no obstante, prefiere no comentar nada acerca del conflicto judicial de su hijo y su nuera: "Todavía es pronto porque son los abogados los que están enterándose de todo. Borja tiene su abogado y es el que está recabando toda la información y trabajando. Yo no puedo decir nada, primero, porque no sé más, y segundo, porque está en manos de los abogados y decir cualquier cosa sería perjudicar el proceso, ha asegurado la baronesa, que también ha estado hablando con sus letrados, José María Michavila y Ángel Acebes, para entender mejor la situación a la que se enfrentan sus familiares.

En lo que respecta al asunto de su negociación con el Gobierno para la cesión de su valiosa colección Thyssen de arte, Carmen ha contado que el acuerdo aún está en trámites de cristalizarse: "Ahí estamos, avanzando, pero, con lo complicada que está la situación ahora en España, todo está siendo muy lento, aunque siempre he tenido muy buena relación con la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, desde la época en que era ministra de Cultura. De hecho, he cenado hace unos días con ella y estuvimos hablando de la colección", ha sentenciado.