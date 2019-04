Vicky Martín Berrocal presenta a su novio portugués en Instagram

La ex de Manuel Díaz El Cordobés sale con el empresario João Viegas Soares desde hace unos meses pero ha sido este martes cuando lo ha presentado oficialmente a todos sus seguidores en las redes sociales. Junto a una imagen en la que aparece Vicky Martín Berrocal con su novio portugués, la diseñadora ha escrito toda una declaración de amor: "Y hoy quiero ser yo la que hable de ti... Gracias amor por aparecer en mi vida y darle sentido a todo".

La madre de Alba Díaz grita su amor a los cuatro vientos: "Gracias por quererme de la forma más sana que se puede. Gracias por enseñarme lo que es amar sin miedos. Gracias por hacerme ver que el amor se demuestra con hechos y no con palabras. Gracias por tantas risas, tanta complicidad y tanta verdad". Y finaliza: "Esto nuestro es amor. Un amor sano y entero. Eres tú... y yo te quierooooooooo".

La publicación ya ha recibido más de 23.000 likes en sólo cuatro horas y los comentarios de los amigos y familiares de Vicky Martín Berrocal no se han hecho esperar: el primero de su hija, que 'bendice' el noviazgo de su madre con un sencillo corazón. Georgina Rodríguez ("¡Qué viva el amor!"), Marta Sánchez ("Ole por los dos. Que seáis muy felices"), Jose Toledo ("Felicidades"), Domingo Zapata, ex novio de Vicky ("Y yo os quiero a los dos"), Mariola Orellana ("Que viva el amor, qué alegría verte así"), Boris Izaguirre ("Bravo") o la hermana de Vicky, Rocío, que se muestra entusiasmada con este romance: "Y yo soy testigo de vuestro amor! Un amor que nunca vi en ti... Feliz de verte más feliz que nunca!!! Pedazo de cuñado que tengo... No existe un hombre como él... Os quiero muchísimo".

João es portugués y empresario

El nuevo amor de Vicky Martín Berrocal se llama João Viegas Soares y es un conocido empresario portugués que ejerció como vicepresidente del club Sporting de Lisboa durante el mandato de Pedro Santana Lopes, que más tarde fue primer ministro de país luso. Está divorciado, tiene cuatro hijos y vive en Lisboa.