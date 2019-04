Alba Carrillo, a José Ramón de la Morena: "Me produce más dignidad una señorita de compañía que este señor"

Este martes se ha vivido un nuevo capítulo de la guerra que libran Alba Carrillo y José Ramón de la Morena. En esta ocasión, ha sido la modelo quien ha tomado la voz cantante tras los ataques del locutor de radio, que la llamó "estúpida" y "señora de compañía", entre otras lindezas.

La ex mujer de Feliciano López ha contestado con tranquilidad y sin perder los papeles al periodista: "A mí no me ofenden esas palabras, deberían ofenderle a sus hijas y su mujer, porque si mi padre dijera eso de una mujer me sentiría muy ofendida y dolida", comenzaba diciendo Alba en el programa Ya es mediodía.

"He sido educada por un hombre muy feminista que me ha educado en libertad y valores. También se ha preocupado por mi cultura y, por eso, estoy empezando mi segunda carrera", decía la modelo, respondiendo así a las descalificaciones de José Ramón de la Morena.

La ex concursante de Supervivientes también ha rescatado del pasado otras polémicas declaraciones del periodista: "Un señor que dice sobre la mujer de otro compañero 'lo que no hago es acostarme como una vaca' o 'Cristiano no ha violado a nadie, me dicen que han violado a Cristiano de guapo es y digo que por qué habrá pasado. No le veo en ese apretón ni en esa necesidad...' Yo no puedo contestarte porque tu mismo te retratas y no te voy a dar mas publicidad", explicaba Carrillo.

Asimismo, Alba le ha recordado que es madre del hijo de Fonsi Nieto: "Estoy educando al hijo de un amigo tuyo y espero que las próximas generaciones den lugar a hombres que no tengan nada que ver contigo y con tu educación. Lo siento por tu madre, que lo ha hecho fatal", declaraba la modelo, antes de sentenciar: "A mí me produce más dignidad cualquier señorita de compañía que este señor".