Pablo Iglesias desvela que se ve con Pedro Sánchez en hoteles y en secreto: "Como la gente que queda para follar"

El líder de Podemos, que ya se encuentra en plena campaña de cara a las elecciones del 28 de abril, rechazó la entrevista con Bertín Osborne en televisión pero sí accedió a reunirse con Fortfast, un youtuber con más de un millón de seguidores millennial con los que Pablo Iglesias quiso hacerse el 'guay': "Votad, cabrones".

Así anima el líder de Podemos a las masas jóvenes a acudir a las urnas. Sentado en un sofá con Fortfast, Pablo Iglesias muestra su lado más descarado e informal al hablar de sus rivales políticos y hasta de sus hijos: "Lo primero que veo en el espejo cuando me levanto por las mañanas son ojeras. Es lo que tiene tener tres hijos: dos bebés y una campaña electoral", cuenta. "El otro día le dije a mi equipo 'Cabrones, si me ponéis una entrevista a las 12 de la noche no me pongáis otra a las 7 de la mañana del día siguiente".

Iglesias, que ha sido el único político en aceptar la invitación de Fortfast, afirma que se tomaría una cerveza con cualquiera de sus rivales políticos y confiesa que tuvo varias citas 'clandestinas' con Pedro Sánchez: "Cuando quedábamos al principio, siempre le decía de quedar en la sedes, pero él me citaba en hoteles, muy clandestino, entrábamos en la habitación y le decía: 'Pedro esto es rollo de gente que queda para follar".

Además el madrileño, que espera su tercer hijo (una niña) con su pareja y número dos del partido, Irene Montero, adelanta que no quiere dedicarse a la política toda la vida: "Me gustaría ser padre de mis hijos sin tener que estar todo el puto día en la televisión". Y apuntó: "En política no os fiéis de nadie, ni si quiera de mí".