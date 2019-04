Pedro Sánchez, contra Guardiola: "Me ofende que diga que España es un país autoritario"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre la actualidad del deporte español y en la que ha dejado un mensaje para Pep Guardiola después de que el entrenador catalán criticara el sistema español.

Preguntado sobre si le molesta que Guardiola hable de España como un estado autoritario y represivo, Sánchez ha sido claro y conciso: "Sí. Y me ofende porque no es cierto nada de lo que dice al respecto. Es más, según algunos medios deportivos, ese mismo estado del que habla le ofreció ser entrenador de La Roja en un momento determinado", ha declarado en Marca.

En relación al tema del independentismo, el líder del PSOE también se ha referido al hecho de que hace más de 50 años que la Selección Española no juega en Euskadi: "No me parece normal. Y tampoco juega desde hace tiempo en Cataluña. Hay una gran afición en ambos sitios al buen fútbol y La Roja lo practica así que espero que se solucione", ha sentenciado un Sánchez que ha confesado que sus deporte favorito es el baloncesto y que es fan del jugador José Manuel Calderón.

Sánchez ha respondido así a las críticas de Pep, quien declaró hace unos meses que España era un "estado totalitario" e incluso llegó a comparar lo que sucede en Cataluña con la lucha contra el cáncer. El entrenador del Manchester City, que pide a menudo la libertad para los presos políticos, también ha atacó al Gobierno en un acto celebrado en junio de 2017: "Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI".