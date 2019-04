Gerard Piqué amplía su patrimonio: se compra un edificio de 15 millones en Barcelona

Gerard Piqué dijo hace un par de semanas que tenía "más patrimonio que el Espanyol" al ser preguntado por su fortuna en La Resistencia. Quizás entonces ya incluía dentro de sus propiedades el enorme edificio que acaba de adquirir en pleno centro de Barcelona por cerca de 15 millones de euros.

El defensa del Barça ha comprado el inmueble, situado en el número 79 de la calle Pau Claris, al fondo hispano-suizo Stoneweg con la intención de ser rehabilitado para crear viviendas de alto standing, ya que tiene concedida la licencia para poder llevar a cabo las obras pertinentes, según asegura el portal Idealista.

Lea también - Shakira o Piqué: ¿quién gana más dinero de los dos?

La compra de Gerard ha sido gestionada a través de una de sus empresas, Kerad Holding, destinada al sector inmobiliario y creada por el central junto a su padre, Joan Piqué Rovira, y su hermano. La sociedad, que cerró 2017 con unas pérdidas de 936.917,66 euros, es la dueña del 100% de Kerad EE.UU INC, domiciliada en los Estados Unidos, del 50% de Inversiones BCN Two & Two SL, el 50% de Kerad EB SL y el 22% de BAS Alimentaria SL. Además, goza de una participación indeterminada de Kosmos Global Tennis SL, la compañía a través de la cual Piqué ha creado la nueva Copa Davis de tenis.

La nueva compra del novio de Shakira engorda su patrimonio, cuya cifra ronda los 130 millones de euros, tal y como dejó entrever al comparar su patrimonio con el del Espanyol, club que presentó unas cifras de negocio de 74,66 millones de euros, cantidad que hay que sumar a los 54,65 millones que recibe el club catalán en concepto de derechos de televisión.