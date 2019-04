Leticia Sabater, tras su operación de trasero: "Tener el físico de Madonna es muy doloroso"

Leticia Sabater ha compartido con sus fans fotografías en las que muestra su torso después de haberse sometido a una operación de cirugía estética. La cantante, actriz y presentadora pretende a sus 52 años parecerse a Madonna.

La intérprete de la Salchipapa se recupera de su intervención: "Para todos mis fans y seguidores. Cada día estoy menos Moradita y más deshinchada, mientras se va pegando la piel, deseando ver el resultado final en dos meses más o menos", escribe en Instagram. La que fuera presentadora de programas infantiles en los años 90 ha anunciado que en menos de 60 días podremos ver los mismos abdominales que luce la reina del pop en su torso.

Leticia Sabater contó el pasado fin de semana en el programa Sálvame Deluxe que haber querido tener el físico de Madonna ha sido "muy doloroso. La ex de Kiko Matamoros es una fiel seguidora de la reina del pop y según ella: "En España no hay nadie con ese cuerpo escultural", por eso Sabater quiere ser como Madonna.

Leticia Sabater ha mostrado en tv imágenes del resultado final de su operación, en las que también pone la frase: "La reina del pop-operatorio", refiriéndose a ella misma tras su intervención quirúrgica. No es la única operación a la que se ha sometido la intérprete: "Me he quitado toda la grasa que me sobraba y me la han puesto en el culo", ha asegurada Sabater.

Tras la publicación de la última imagen de su torso, varios usuarios de Instagram cuestionaron el abdomen de Sabater, algunos incluso aseguraban quedar sin palabras, ya que el resultado no es muy favorable, de momento: "Dice Leticia Sabater que se ha operado para tener los 'Abdominales de Madonna' Comentadlo vosotros porque yo estoy sin palabras, me quedo muerta", ha escrito una usuaria en Twitter.

Leticia Sabater se operó a finales de marzo de este año y el 29 de ese mismo mes recibía el alta clínica. Seis horas en el quirófano ha pasado la intérprete para intentar lucir los mismos abdominales fibrosos que la cantante de Like a Virgin. Para conocer si el resultado ha sido bueno, todavía tendremos que esperar unos meses. Tras la operación, Leticia mostró su primera imagen desde la cama del hospital.

De lo más sonriente, Sabater subía esta foto junto a este texto: "Hola chicos ya me han dado el alta en la clínica, la operación ha ido fenomenal, ahora un poquito de post -operatorio y recuperación, Y pronto veremos el resultado!! ¡Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y por estar ahí siempre!!! Os amo". Un mensaje que tranquiliza a sus miles de seguidores.