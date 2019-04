José Ramón de la Morena responde con dureza a Alba Carrillo y la llama "señorita de compañía"

La guerra entre José Ramón de la Morena y Alba Carrillo se recrudece. Después de que la ex mujer de Feliciano López se quejara de que la llamó "señorita" en la entrevista que hizo el locutor a su ex, el portero Thibaut Courtois, y la emprendiera con el periodista, ahora él ha respondido con dureza a sus ataques y la ha calificado de "señorita de compañía".

"Alba Carrillo es una señora, a la que yo, ingenuo de mí, llamé señorita (...) Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso", comenzaba diciendo De la Morena en su programa nocturno radiofónico, El transistor.

"Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López y también a Fonsi Nieto, ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando", continuaba explicando el locutor, que arremetía con dureza contra ella e incluso, contra su belleza.

"Que te den un púlpito por ser supuestamente 'monina' ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla", decía muy crítico.

Por último, el locutor va más allá y la llamó "estúpida": "Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona", sentenciaba.

Los ataques de José Ramón llegan días después de que Alba también arremetiera contra él en Instagram. La modelo le llamó "machistorro", entre otras lindezas: "Eres un pedazo de machistorro tremendo. Eres de ese periodismos rancio que tiene tufillo a naftalina. No informas, mal comunicas para defender a tus amigos y las prebendas que te ofrecen. No se si tiene hijas o mujer (difícil lo veo con esa mentalidad machista) pero las mujeres no somos 'señoritas'... Tú sí que te vas a beneficiar de esto pero bien... ¡Sabrán que existe tu programa, por fin! Te falta ir a los toros fumando un puro y rascarte los huevos para que podamos colgar esa imagen junto a la definición de 'machistorro trasnochado 100x100", le dijo.