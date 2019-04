Elena Tablada se acuerda de Bisbal desde su luna de miel en Seychelles

Tras pasar unos días de película en África, Elena Tablada y su marido, Javier Ungría, se trasladaron a las islas Seychelles para disfrutar de las aguas cristalinas y las playas blancas durante su luna de miel. Allí han presumido de amor y cuerpos serranos e incluso han sacado un minutos para felicitar a David Bisbal, que este fin de semana ha sido padre de su segundo hijo.

La diseñadora es uno de los 439.850 personas que han dado la bienvenida al pequeño Matteo Bisbal Zanetti a través de un like en la publicación en Instagram en la que su padre anunció su nacimiento este sábado. Un gesto que muchos interpretan como una 'bandera blanca' al conflicto que mantienen desde el pasado verano por la publicación de imágenes de su hija Ella en redes sociales y que se recrudeció hace unos días, cuando David Bisbal demandó a Tablada para evitar que comercialice con la imagen de la niña: "Que no la vincule a marcas. Punto", dijo enfadado. Tablada respondió muy enfada: "Me parece una aberración".

Hace unos días que Tablada viajó a África para disfrutar de su luna de miel, retrasada por una intervención quirúrgica de su marido, Javier Ungría. Su primera parada fue Sudáfrica, concretamente el exclusivo resort Tshukudu Lodge, donde pasaron una semana en mitad de la sabana, desayunando con cebras y rinocerontes.

Después, se trasladaron a Seychelles, donde están disfrutando de sus exóticas playas en La Digue, Anse Lazio o Curieuse.