El príncipe Guillermo y su 'licencia para matar': ejerce de agente secreto de Su Majestad

El príncipe Guillermo no es James Bond, pero no le faltan motivos para ayudar a su país del modo que sea. De hecho, decir que ha ejercido como agente secreto no se aleja de la realidad. El hijo del príncipe de Gales ha trabajado para el Servicio de Seguridad del Reino Unido, el conocido MI5, departamento de inteligencia del Reino Unido.

El duque de Cambridge terminó este sábado su misión top secret, según el Palacio de Kensington. "Pasar tiempo con nuestras agencias de seguridad e inteligencia, entender mejor la contribución vital que realizan a nuestra seguridad nacional, fue una experiencia verdaderamente aleccionadora", dijo en un comunicado Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la Corona.

El príncipe, que sirvió en las Fuerzas Armadas, inició su periplo en el SIS, el Servicio de Inteligencia Secreta, más conocido como MI6, cuyos agentes obtienen por todo el mundo información importante para los intereses británicos. Luego pasó al Servicio de Seguridad (MI5), que se ocupa del espionaje nacional, y acabó en la agencia de vigilancia de las comunicaciones GCHQ.

En su labor, el nieto de la Reina con más posibilidades de ser monarca, quiso ser tratado como un miembro más del personal en todo momento y pidió a sus compañeros que se dirigieran a él como William, en lugar de como Su Alteza Real, como sería preceptivo dado su rango.

Comió en la cantina como uno más, con horario laboral fijo, y pasó por todos los niveles, asumiendo las normas que todo el personal debe respetar estrictamente. Guillermo ya tenía experiencia en material clasificado como miembro del Consejo Privado pero el tiempo que ha pasado en los Servicios de Inteligencia durante las últimas semanas ha sumado conocimientos que posiblemente le sirvan de cara a su fututo como jefe del Estado.

Ha sido el propio marido de Kate Middleton quien ha explicado su labor: "Pasar tiempo dentro de nuestras agencias de seguridad e inteligencia me ha hecho entender mejor la contribución vital que hacen a nuestra seguridad nacional", dice. "Estas agencias están llenas de personas de normales, que hacen el trabajo más extraordinario para mantenernos seguros. Trabajan en secreto, a menudo ni siquiera pueden hablarles a sus familiares y amigos sobre el trabajo que realizan o el estrés al que se enfrentan. Están impulsados ??por un patriotismo incomparable y una dedicación por defender los valores de este país. Todos les debemos un profundo agradecimiento por el trabajo difícil y peligroso que realizan", explica el hermano de Harry, para quien los oficiales destinado en estos departamentos hacen del Reino Unido un país más seguro.

Además de sus experiencias con los agentes secretos desplegados en el extranjero, Guillermo ha trabajado con el MI5, junto a equipos especializados en la lucha antiterrorista, y también ha estado en el GCHQ, en Cheltenham, aprendiendo tecnologías de vanguardia para identificar, analizar y bloquear amenazas.

"Ha trabajado muy duro para integrarse en el equipo y se ha desenvuelto con comodidad entre algunos analistas y operadores altamente calificados. Su Alteza Real hizo algunas preguntas de sondeo y demostró una comprensión real de nuestra misión", asegura el Jefe de Operaciones Contra el Terrorismo del GCHQ al que sólo identificaron como David.