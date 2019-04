Albert Rivera reivindica su derecho a acostarse con quien quiera cuando le preguntan por Malú

Albert Rivera se mostró muy contundente cuando le preguntaron por los rumores sobre su relación con Malú y su vida amorosa. Nunca había hablado tan claro. Salvo Pedro y Pablo, no los de los Picapiedra, sino Sánchez e Iglesias, los principales líderes políticos acudieron a la cita con Bertín Osborne. En "Mi casa es la tuya" consiguieron ofrecer su mejor imagen ante el electorado. Fue un lavado de imagen en toda regla, con bromas y chanzas incluidas.

Pudimos ver a un Albert Rivera que se explayó pese a las evasivas mucho más de lo que tiene costumbre sobre Malú, pero si nos contó que le dicen que los que le ven "en la tele me dicen que estoy más gordo y mayor".

Santiago Abascal reveló que su esposa se cuida mucho y él debería, piensa tomar ejemplo de ella, y "cuidarse un poco más". Pero la intervención más emotiva fue la de Pablo Casado.

El líder del PP fue quien reveló su faceta más humana. El nacimiento de su hijo, prematuro, así como las dificultades que tuvo para sacarlo adelante con tan poco peso, le unen de alguna manera a Bertín, quien también vivió momentos muy duros cuando nació su hijo Kike.

Esto es lo que dijo al respecto: "Fue prematuro, como kike , y cuando nació, que era una ratita, fuimos siguiendo vuestro blog, vuestra fundación, y muchos de los métodos de rehabilitación que recomendabais. Ahora está fenomenal y tenéis mucho que ver Fabiola y tú, pero las pasamos canutas. Ese niño es un milagro Nació con 25 semanas, 730 gramos al nacer y luego perdió cien. En coma, entubado, le operaron del corazón..." Youtube Video

Nos enteramos que tiene una familia que no es muy a lo "madre de la Pantoja", y que no son "nada gruppies". Jamás dirán: "Mira mi niño que sale en la tele", sino más bien "todo lo contrario".

Su abuelo, un médico muy avanzadoo que estudió en Alemania, fue represaliado por el régimen franquista por pertenecer a la UGT, y eso, afirma, le da legitimidad para "pedir que mantengamos esa concordia y reconciliación, que creo que 40 años después nos representa a todos".

También habló de la tentación de incorporarse al sector privado que sintió antes de presentarse a las elecciones al congreso "antes hice una búsqueda de un trabajo fuera, la encontré fuera de España. Si yo no gano, no quiero molestar a quien gane, no por nada, porque la relación que teníamos los tres candidatos era buena Mi mujer y yo estuvimos mirando en París colegios y me di cuenta de lo que se cobra en el sector privado. Y eso que no me quejo, el sueldo que tenemos los diputados es bueno".

Albert no quiso hablar de Malú directamente. De hecho cuando Bertín inquirió: "¿Cómo es esto de Malú? que me tiene impresionado, mi amiga ", el líder de la formación naranja ballbuceó: "Primera noticia no me había enterado en esta tele no se habla de eso no se habla de otra cosa No lo he visto "

Rivera explica su estado civil para que no queden dudas y no menciona a Beatriz Tajuelo

Más locuaz se mostró al hablar de su madre, acosada por los independentistas: "hay gente con mala leche, tiene una tiendecita, hay gente que se dedica a joder, a pintarle lazos amarillos y amenazas la pobre mujer a veces ni me lo cuenta

Como Bertín insistiera sobre el tema de Malú y le preguntó como quien no quiere la cosa si la sobrina de Pablo de Lucía le había enseñado a cantar, se defendió así: "Yo lo que veo que en este país hay mucha ganas de preguntar esto Te voy a decir esto, estoy orgulloso de vivir en un país donde la gente es libre, vive con quien quiere, rehace su vida o no, se acuesta con quien quiere, tiene hijos o no y como estoy orgulloso de vivir en ese país lo quiero para mí también".

También explicó su estado civil para que no quedaran dudas: "No me he casado nunca, lo he leído mil veces que me he separado, pero es que nunca me he casado estuve once años con la madre de Daniela cuando tienes una hija que estés casado o se pareja de hecho cambia poco". También habló de su niña, y se le caía la baba: "Como diría un ilustre, por suerte ha salido a la madre, es más rubita, como su abuela".

Santiago Abascal no se llevó el caballo, y Bertín que tiene una estética muy similar a la suya, se lo reprochó en broma. Si se llevó unos pimientos rellenos de quínoa, "Los ha hecho mi mujer, me quería tener entrenando varios días en casa pero dice 'vas a hacer el ridículo'. Es que no podemos engañar a nadie... no sé cocinar dice: te lo hago yo y lo llevas.".

Santiago comentó que lleva la campaña muy bien,"más relajado que los demás, dicen que estoy desaparecido, así que estoy más tranquilo, los demás están como pollos sin cabeza hablando por todos los lados y diciendo de todo . Ahora nos tratan con injusticia, nos hemos dado cuenta que no los necesitamos, somos capaces de llegar a la sociedad a través de las redes sociales. Además nos sentimos maltratadosl. Hoy estoy aquí, me siento a gusto, me tendrás que maltratar un poquito "

Santiago habló de su vida amorosa. Dijo que no era ni ha sido nunca un especialista en chavalas, y Bertín, que sí lo es, le respondió: "No sabes lo que te has perdido". El líder de Vox no tuvo inconveniente en explayarse sobre su vida privada. Se casó por primera vez en 2002 y, tras superar un divorcio en 2010, volvió a contraer matrimonio con una 'influencer'. Tiene cuatro hijos, dos con cada esposa

Me he casado hace poco, me he casado en la iglesia con Lydia, hace un año. Con cuatro hijos Me casé en el 2003, tuve dos hijos de mi primer matrimonio, me he vuelto a casar por la iglesia el año pasado con dos hijos que ya tenía con Lydia. Un lío no he sido precisamente ordenado. Soy creyente. Podía casarme por la iglesia Tengo fe".

Al líder de Vox se le ilumina la cara cuando habla de sus hijos: "Tienen catorce el mayor,Jaime; doce Adriana, y los pequeños son Jimena, de cinco, y Santiago, tres años. Los mayores están en el norte con su madre, los veo mucho, y a los pequeños los engo conmigo. Los junto habitualmente, mas les vale que se lleven bien".

Asegura que no es especialmente estricto: "pero trato ser firme con ellos. Cuando nació mi tercera hija, me trajeron a mis hijos mayores, antes de entrar me puse a su altura y les dije vais a conocer el momento de vuestra vida, vais a conocer a vuestra hermana. Cuando vuestros padres no estén, vais a tener que estar juntos. He hecho un gran esfuerzo para trasmitirles la importancia de los hermanos, se quieren mucho".

Apunta que sus hijos mayores se sienten orgullosos de lo que está haciendo: "Interés político lo tienen todo leen cosas terribles sobre mí y se ven obligados a defenderme en determinados contextos".

Los tres líderes quedaron encantados con su intervención. Bertín aclaró que había invitado a Pedro y a Pablo, que deben de estar tirándose de los pelos por haber desaprovechado semejante oportunidad para defender su mejor cara.