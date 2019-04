Luis Tosar y María Luisa Mayol esperan su segundo hijo

Manuela Vellés sorprendió con su embarazo este jueves en la fiesta de Netflix en Madrid pero no fue la única. Su compañera, María Luisa Mayol, también lució barriguita. La actriz está esperando su segundo hijo con Luis Tosar (47), con quien convirtió su sueño de ser madre al dar a luz a León a finales de 2015.

La intérprete se encuentra ya en su quinto mes de embarazo y aún no saben el sexo del bebé: "No sabemos si es niño o niña. Lo que venga es maravilloso", dijo este jueves. "Me encuentro estupendamente", añadió.

Lea también: Ana Boyer y Fernando Verdasco, padres de su primer hijo

A pesar de que el embarazo de María Luisa Mayol resultó ser una sorpresa tanto para sus compañeros como para los medios congregados en el acto, lo cierto es que la actriz chilena anunció la buena noticia el 20 de febrero, día que cumplió 38 años.